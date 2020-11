Disparition d'une habitante de Mont-St-Martin : son corps retrouvé en Belgique, son ex-compagnon inculpé

Après la disparition de France Gérard, une habitante de Mont-St-Martin, la piste criminelle est confirmée. Son corps a été retrouvé ce jeudi dans des bois près d'Arlon, non loin du domicile du suspect, son ex-compagnon. Cet homme de nationalité belge âgé de 68 ans est accusé de l'avoir assassiné.

Les enquêteurs de la Police judiciaire de Metz le redoutaient depuis le début de leur enquête, les faits leur donnent malheureusement raison. France Gérard, cette habitante de Mont-Saint-Martin, portée disparue depuis lundi, a été retrouvée morte. La justice tient une conférence de presse ce jeudi après-midi à Nancy. Selon le parquet de Nancy, elle a été assassinée par son ex-compagnon âgé de 68 ans.

Le suspect est son ex-compagnon

Selon nos confrères du journal La Meuse, le corps de la quinquagénaire a été retrouvé dans des bois près d'Arlon, en Belgique, de l'autre côté de la frontière, dans un secteur proche du domicile de l'homme placé en garde à vue depuis mardi après-midi. Cet homme de nationalité belge, l'ex-compagnon de la victime, habitait dans une sorte de chalet à Stockem, à la sortie d'Arlon. Le couple était séparé depuis peu de temps et l'homme vivait mal cette situation.

Une photo de la victime publiée par son fils sur les réseaux sociaux

Un coup de fusil mortel

Selon le parquet de Nancy, la garde à vue du suspect a pris fin ce jeudi après-midi. Il pourrait être mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat, et va être présenté à un juge des libertés et de la détention dans la soirée. Le parquet, qui soupçonne la préméditation, va demander son placement en détention provisoire. De son côté, l'homme évoque un accident, une chute alors qu'il tenait un fusil à la main. Une arme qu'il affirme avoir retrouvé par hasard alors qu'il venait nourrir ses poules.

Depuis plusieurs jours, la victime avait fait par de son inquiétude à ses proches, elle ne se déplaçait d'ailleurs plus sans son chien, par peur de son ex-compagnon.

Plusieurs jours de recherches dans les bois

C'est le fils de France Gérard qui a signalé sa disparition lundi. Elle travaillait à Arlon au centre communal d'action social, et n'est pas apparue pour venir chercher sa fille à l'école en fin de journée. Depuis, des recherches avaient été organisées dans les bois autour d'Arlon. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Metz, aux services de police de Mont-St-Martin et à la police belge.