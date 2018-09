Strasbourg, France

Un suspect a été arrêté dans l'affaire de la disparition de Sophie Le Tan, confirme lundi soir le Procureur de la République de Strasbourg, qui le qualifie de "suspect principal". Cette jeune femme de 20 ans n'a plus donné de signe de vie depuis vendredi 7 septembre. Elle était partie dans la matinée pour visiter un appartement route de Bischwiller à Schiltigheim, près de Strasbourg.

Interpellé à Schiltigheim

Il s'agit d'un homme de 58 ans. Il a été interpellé à Schiltigheim samedi soir et placé en garde à vue sur commission rogatoire. Il doit être déféré devant un juge d'instruction lundi soir en vue de sa mise en examen.

La police a lancé mardi 11 septembre un appel à témoins, via le réseau social Twitter. Deux jours plus tard, le parquet a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration.

Sur les réseaux sociaux, ses amis se sont fortement mobilisés pour tenter de la retrouver. Pour le moment, Sophie Le Tan n'a pas été localisée.