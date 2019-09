Disparition d'une jeune handicapée mentale : la police de Tourcoing lance un appel à témoins

La police de Tourcoing a lancé un appel à témoins après la disparition de Cassandra. Elle n'a plus donné signe de vie depuis vendredi 6 septembre.

Tourcoing, France

La police de Tourcoing lance un appel à témoins, après la disparition inquiétante d'une jeune fille de 19 ans. Cassandra Lecadieu est déficiente mentale, elle n'a plus donné signe de vie depuis vendredi soir, alors qu'elle devait prendre le train à la gare Lille Flandres pour rentrer dans sa famille d'accueil à Neuville-en-Ferrain.

Cassandra mesure 1 mètre 58, elle a les cheveux courts châtains, et les yeux marrons, elle porte des lunettes. Au moment de sa disparition elle était habillée avec un pantalon léopard, une veste rouge, et elle avait un sac à dos rose et violet. Si vous avez des éléments d'informations, vous devez vous rapprocher du commissariat de Tourcoing : 03 59 711 070.