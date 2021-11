Mayenne : ce que l'on sait de la disparition d'une jeune joggeuse en forêt

Que s'est-il passé ce lundi en fin de journée en forêt de Bellebranche, dans le sud-est de la Mayenne ? Une jeune fille de 17 ans est portée disparue, après être partie faire un jogging. Les recherches s'intensifient ce mardi pour tenter de la retrouver. La procureure de la République tiendra un point presse à 17h au tribunal judiciaire de Laval. Un homme a été interpellé, mais aucun lien n'est établi pour le moment avec la disparition de la joggeuse.

Partie seule courir en forêt, des "traces de sang" découvertes

La disparition de l'adolescente a été signalée lundi soir à 18h50 à la gendarmerie. Selon les premières indications fournies, la jeune fille est partie faire un jogging aux environs de 16h sur la commune de Saint-Brice, située à la limite entre la Mayenne et la Sarthe. Mais elle n'est jamais revenue au domicile familial, ses parents ont donc donné l'alerte en fin de journée.

Ce mardi, un téléphone et des écouteurs présentant des "traces de sang" ont été découverts dans le secteur de la forêt de Bellebranche. Pour l'heure, "aucune piste n'est écartée", souligne la procureure de la République de Laval. L'enquête a été confiée à la section de recherches d'Angers et à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier.

200 gendarmes mobilisés, les cours d'eau sondés

Des moyens importants ont été déployés dès lundi soir dans le secteur. "Sur les plans terrestre, aérien et nautique, 20 militaires ont été engagés dès le signalement, ce nombre ayant progressivement été porté à 50 dont plusieurs équipes cynophiles", indique ce mardi le parquet de Laval.

Ce mardi en fin de matinée, environ 120 gendarmes étaient mobilisés, pour arriver à 200 dans l'après-midi afin de retrouver l'adolescente. Des gendarmes de Mayenne, mais aussi du Maine-et-Loire et de la Sarthe sont sur le terrain, ainsi qu'un escadron, un hélicoptère venu de Rennes, une équipe cynophile et encore une brigade fluviale de Nantes. Mais pour le moment, les "efforts sont restés vains", poursuit le parquet.

Les plongeurs sondent désormais un étang et un cours d'eau. Un large périmètre de trois kilomètres est bouclé autour de Saint-Brice par la gendarmerie.

Un homme interpellé

Un homme de 42 ans a été interpellé lundi par les gendarmes, selon franceinfo, confirmant une information de RTL. Mais, pour le moment, aucun lien n'a été établi entre cet individu et la disparition de l'adolescente. L'homme, en état d'ébriété, a appelé à plusieurs reprises les gendarmes pour se renseigner sur la disparition de la jeune fille. Il a été placé en cellule de dégrisement.

Son application de running arrêtée net

D'après un proche de l'adolescente, la jeune fille utilisait une application pour courir et publiait son parcours en temps réel sur les réseaux sociaux. Lundi soir, l'application de running se serait arrêtée net lors de son parcours.

Les riverains "abasourdis"

Ce mardi matin, les habitants de Saint-Brice se disent sous le choc. "On est abasourdi, on a les jambes en coton. On espère qu'elle soit retrouvée sans trop de mal mais bon actuellement, quand on voit tout ce qui se passe...", confie Jean-Marc qui connaît les parents de la jeune joggeuse.

"Je suis stupéfait, c'est un village où il ne se passe pas grand-chose, c'est une nouvelle qui me sidère, les parents doivent être retournés", raconte Bernard à France Bleu Mayenne.

De son côté, le parquet de Laval appelle "les personnes souhaitant apporter leur soutien à la famille à ne pas circuler dans la zone de recherches afin de ne pas perturber les investigations".