Disparition d'une jeune joggeuse en Mayenne : les habitants du village "abasourdis, sidérés"

Les recherches s'intensifient ce mardi, avec 120 gendarmes mobilisés pour retrouver une joggeuse de 17 ans portée disparue depuis lundi soir à Saint-Brice, une petite commune mayennaise limitrophe du département de la Sarthe.

Un étang et des cours d'eau sondés

Les militaires vont ratisser le secteur de la forêt de Bellebranche, où est partie courir la jeune fille. Une brigade cynophile et une brigade fluviale sont arrivées sur place, appuyées par un hélicoptère.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les plongeurs vont notamment sonder un étang et des cours d'eau. Un large périmètre de 3 kilomètres autour de Saint-Brice est bouclé par la gendarmerie. Un téléphone et des écouteurs présentant des "traces de sang" ont été retrouvés.

Son application de running s'est arrêté net lundi soir

L'adolescente est partie courir lundi après-midi mais n'est jamais revenue au domicile familial, ses parents avaient donné l'alerte. D'après un proche de la jeune fille, elle utilisait une application pour courir. Elle publiait son parcours en temps réel sur les réseaux sociaux. Lundi soir, le parcours se serait arrêté net.

"On est abasourdi, on a les jambes en coton"

Les habitants de cette petite commune mayennaise sont sous le choc : "On est abasourdi, on a les jambes en coton. On espère qu'elle soit retrouvée sans trop de mal mais bon actuellement, quand on voit tout ce qui se passe..." confie Jean-Marc qui connaît les parents de la jeune joggeuse. "Je suis stupéfait, c'est un village où il ne se passe pas grand-chose, c'est une nouvelle qui me sidère, les parents doivent être retournés", raconte Bernard.