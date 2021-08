Disparition d'une maire du Doubs à La Réunion : sa famille arrête les recherches

C'est un crève-cœur terrible pour les proches de Brigitte Ligney, la maire de La Chenalotte (Haut-Doubs), disparue le 26 juillet sur l'île de la Réunion : ils annoncent la fin des recherches. Cette femme de 63 ans a disparu pendant une randonnée sur le volcan le Piton de la Fournaise.

Les seuls endroits restants sont inaccessibles" - la famille de Brigitte Ligney

Après plus de deux semaines à ratisser les sentiers et leurs abords sur le site, les enfants et le mari de Brigitte Ligney se disent "à cours de possibilités". Dans un message posté sur Facebook, une belle-fille de la maire raconte : "Nous avons écumé la zone de sa disparition avec tous les moyens à notre disposition et nous arrivons à cours de possibilités, les seuls endroits restants nous sont inaccessibles."

Sa famille rentre en métropole

Les proches de Brigitte Ligney ont donc décidé de rentrer en métropole, près de trois semaines après avoir pris l'avion au pied-levé pour tenter de retrouver leur mère.

La famille de Brigitte Ligney annonce la fin des recherches sur Facebook. - Capture écran facebook

Les gendarmes avaient déjà cessé les recherches officielles, quelques jours après la disparition. Depuis, la famille de Brigitte Ligney a mobilisé des moyens privés, dont des drones, et pu compter sur la solidarité des habitants de l'île pour sillonner le volcan.