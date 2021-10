Disparition d'une octogénaire d'un Ehpad des Deux-Sèvres

Les gendarmes des Deux-Sèvres lancent un appel à témoin après la disparition d'une dame de 89 ans. Elle est partie de l'ehpad saint jacques à Saint léger de la Martinière à côté de Melle. Un départ entre minuit et 3 h du matin (nuit de mardi à mercredi). C'est une femme de petite taille (1m60) aux cheveux noirs et avec des lunettes. Elle serait partie en chemise de nuit et pantoufles avec peut-être une robe de chambre. Des premières recherches aériennes avec un hélicoptère et terrestres avec un chien n'ont rien donné. Si vous avez vu quelques choses, il faut contacter la gendarmerie de Melle au 05 49 27 00 10.