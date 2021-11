Disparition d'une octogénaire de Chimilin : quelqu'un l'a-t-il aperçue le long de la RD 592 ?

La gendarmerie relance un appel à témoin après la disparition d'une octogénaire mardi 2 novembre. Cette dame de 81 ans, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, habite Chimilin. D'importantes recherches ont été menées la semaine dernière sur les communes de Granieu, Corbelin et Aoste. Les gendarmes cherchent à présent à savoir si quelqu'un a aperçu l'octogénaire sur la RD 592 (la route des Ternes) entre Les Abrets-en-Dauphiné et Aoste, en particulier le 2 novembre entre 13h et 17h.

De corpulence moyenne, elle mesure 1,66 m et porte un pantalon noir ainsi qu'un pull à col boule violet. Les témoins sont appelés à contacter la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin au 04 76 37 00 17 (ou directement le 17).