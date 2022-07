Disparition d'une sexagénaire à Vannes : un appel à témoins lancé

Geneviève Maury vit à Vannes. Le 15 juillet, dans la soirée, elle quitte son domicile. Depuis, aucune nouvelle de la sexagénaire qui souffre de problèmes psychiques. C'est la 4ème fois, en quelques mois, qu'elle disparait. Le commissariat de Vannes donne alors l'alerte et lance un appel à témoins.

Geneviève Maury est âgée de 62 ans, ses cheveux sont courts, gris, coupés au carré. Ses yeux sont marron. Elle est de corpulence assez mince et mesure 1m70. Au moment de sa disparition, elle portait un chemisier bleu, un jean et des chaussures bleues et blanches.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Vannes en composant le 17.