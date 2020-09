Disparition dans les Pyrénées : un corps retrouvé dans le Luchonnais

Le corps a été retrouvé le vendredi 4 septembre en contrebas du pic de Bacanère, côté espagnol, dans le Luchonnais. L'opération a été menée par les secours espagnols et par le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Bagnères-de-Luchon. Les analyses sur ce corps sont toujours en cours pour savoir s'il s'agit de Thierry Brame, le randonneur de 58 ans disparu.

Il avait quitté Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) le 20 juillet et devait rallier Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées) via le GR10. Parti seul et souffrant d'épilepsie, il ne répondait plus au téléphone.

Les résultats d'analyses attendus dans une dizaine de jours

Le corps, en état de décomposition avancée, est analysé en Espagne. Il s'agit d'un test ADN. La famille a donc été alertée. Les résultats des tests sont attendus dans une dizaine de jours.

La gendarmerie, alertée mi-août par la famille du randonneur originaire d'Orléans, avait lancé un appel à témoins. Thierry Brame aurait effectué le trajet de son domicile jusqu’à Banyuls en covoiturage.