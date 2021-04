Disparition de Céline Vervaele : "il n'y a aucune raison qu'elle ne donne pas de nouvelles"

"Les conditions de disparition de Céline sont très angoissantes" explique maître Gérard Welzer, l'avocat de la famille de Céline Vervaele. La jeune femme âgée de 28 ans n'a donné aucune nouvelle depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal à Rennes, le samedi 13 mars.

Elle est partie sans téléphone portable, ni moyen de paiement. D'importantes recherches ont été réalisées, en vain. Le parquet de Rennes a ouvert une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration", le 1er avril dernier.

La famille passe par des hauts et des bas

Pour la famille de la jeune militante écologiste, plus les jours passent, plus l'inquiétude grandit. "La famille passe par des hauts et des bas. Un jour, c'est long, une semaine c'est énormément long, un mois, vous vous posez des tas de questions. Vous passez par des phases d'espoir et de désespoir" confie l'avocat.

Pour la famille, difficile d'imaginer que Céline ait pu disparaitre ainsi sans donner de nouvelles. "Ce n'est pas le genre de Céline, il n'y a aucune raison qu'elle ne donne pas de nouvelles à sa famille". Maitre Gérard Welzer indique aussi que les proches de Céline espèrent "avoir des nouvelles d'elle rapidement." Ils se sont portés partie civile afin de pouvoir avoir accès au dossier de l'instruction.