Disparition de Chantal Mellet à Joigny : cinq mois après son mari exprime son désarroi

A 52 ans, Frédéric Mellet semble comme vidé par cette disparition qui l'a contraint à vendre les chèvres de l'exploitation. Impossible selon lui de gérer seul la traite, les soins et la fabrication de fromage. Il est aujourd'hui sans profession et sans idée de ce qui a pu arriver à son épouse.

Disparue en laissant téléphone et carte bancaire

"Aujourd'hui, à force d'en parler, la tristesse est plus ou moins passée", explique Frédéric Mellet, "bon, mais j'y pense quand-même. J'aimerais juste avoir un petit mot, quel qu'il soit, sur un bout de papier quelconque. J'attends au quotidien." Ce 2 juillet pour Frédéric Mellet avait pourtant tout d'une journée normale : "elle était dans son laboratoire en train de faire ses fromages. Moi j'étais à la traite des chèvres. Je l'ai dérangée deux minutes, je lui ait - quand tu auras fini, il faudra qu'on parle d'un sujet personnel. Bah, quand je l'ai cherchée sur le coup des neuf heures, il n'y avait plus personne."

Frédéric Mellet a vendu ses chèvres laitières trois semaines après la disparition de sa femme. Il ne parvenait plus à gérer seul l'exploitation © Radio France - Renaud Candelier

"Je pense que quelqu'un lui a fait du mal. Je ne vois que cela" - Frédéric Mellet, mari de Chantal Mellet disparue depuis cinq mois

Ce mari reconnait qu'ils avaient quelques problèmes de couple. Sa femme serait partie avec de nombreux vêtements mais sans téléphone ni carte bancaire. Mais elle n'avait pas d'amis vraiment proche, selon lui. Et elle n'avait pas jamais pris l'avion et n'aimait pas le bateau. "On peut avoir un coup de colère, partir sur un coup de tête, mais il va y avoir un minimum de contact qui va se faire. On ne peut pas avoir oublié ses enfants, ses petits-enfants qu'elle adorait. Je pense que quelqu'un lui a fait du mal. Je ne vois que cela, ce n'est pas possible."

Frédéric Mellet témoigne de son désarroi cinq mois après la disparition de son épouse - Reportage de Renaud Candelier Copier

Face à cette disparition mystérieuse, Frédéric Mellet se sent parfois mal jugé par les autres : "pour l'instant, cela me passe par dessus la tête, à partir du moment où je n'ai rien à me reprocher. Je ne vois pas pourquoi j'irai chercher des poux à quelqu'un, alors que j'ai la conscience tranquille."

Des recherches dans les plans d'eau du Jovinien depuis l'été

Ces dernières semaines, comme durant l'été, ce sont les plans d'eaux et les rivières autour de Joigny qui ont fait l'objet de recherches, en vain. L'enquête est menée par la section de recherche de la gendarmerie de Dijon, sous la direction d'un juge d'instruction à Sens. "Il y a eu beaucoup d'investigations "confie une source proche de l'enquête, "l'analyses de vêtements, des factures, des communications téléphoniques". Mais aussi l'audition de nombreuses personnes de l'entourage de Chantal Mellet.