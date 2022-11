Disparition de Cynthia Stragapède : des gendarmes déployés autour de Montrabé pour de nouvelles recherches

C'est une affaire énigmatique : la disparition de Cynthia Stragapède, volatilisée à l'été 2019. Cette jeune femme de 28 ans, qui habitait Castanet-Tolosan au sud de Toulouse, n'a plus sonné signe de vie depuis le 18 août 2019. Son sac à main avait été retrouvé par des chasseurs au bord d'un cours d'eau à Montrabé au mois de septembre. Ils ont aussi découverts des vêtements à un autre endroit. La dernière trace de la jeune femme figure sur des images de vidéo-surveillance dans le métro toulousain.

ⓘ Publicité

Une quarantaine de gendarmes mobilisés

Depuis ce mardi matin, plusieurs dizaines de gendarmes s'activent à proximité d'un champ situé à Montrabé. Ces équipes à pied procèdent à des fouilles au sol et ratissent le secteur à l'aide, notamment, de bâtons, de pelles et de machettes : les militaires scrutent les fossés et la végétation. Une équipe de plongeurs est également sur place pour, au besoin, sonder les cours d'eau.

De nouveaux éléments ?

Le parquet de Toulouse n'a pas donné de détails sur les raisons de ces nouvelles recherches. Une source proche du dossier évoque "une enquête qui suit son cours" et refuse de confirmer la découverte de nouveaux éléments.

Cynthia Stragapède était décrite comme fragile sur le plan psychologique : de nombreuses pistes, comme le suicide ou le départ vers un mouvement sectaire ont été étudiées par les enquêteurs. Bernadette, sa mère, s'était confiée à France Bleu Occitanie un an et demi après sa disparition, convaincue de l'enlèvement de sa fille. "Un chasseur a retrouvé un sac. Il y a eu les chiens. Et les chiens se sont arrêtés à un endroit précis. Pour moi, elle a été enlevée. Et tant qu’on ne l’aura pas retrouvée, j’aurai la force de la rechercher."