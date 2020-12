Disparition de Delphine dans le Tarn : enquête ouverte pour "enlèvement et séquestration"

Une semaine après la disparition, qualifiée de "suspecte" par le procureur de la République d'Albi, de Delphine Jubillar à Cagnac-les-Mines (Tarn), le parquet de Toulouse a requis ce mercredi "l'ouverture d'une information judiciaire contre personne non dénommée du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire pendant plus de sept jours accomplis". Par voie de communiqué, le procureur de la République Dominique Alzeari indique que l'enquête est "confiée à deux magistrats instructeurs au vu de l'importance et de la complexité de l'affaire".

Des faits désormais "de nature criminelle"

"Rien n'indique" que la disparition de la mère de famille de 33 ans "a pu être volontaire" poursuit le communiqué du magistrat, qui précise que les faits "revêtent désormais une qualification de nature criminelle", sept jours après que la jeune infirmière a quitté son domicile, dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre.

Le procureur de la République de Toulouse souligne que les recherches, qui ont mobilisé "des moyens considérables, ne discriminant aucune hypothèse à ce stade, n'ont pas permis de découvrir cette personne ou de déterminer les circonstances de sa disparition". Jusque là, les investigations étaient menées par la gendarmerie dans le cadre d'une enquête pour "disparition inquiétante" ouverte par le parquet d'Albi.

Des recherches qui se poursuivent dans la commune de Cagnac-les-Mines : la "battue citoyenne" réunit depuis ce mercredi matin des centaines de personnes. Deux objets ont déjà été retrouvés : un couteau et une paire de chaussettes dont on ne connait pas encore l'origine.