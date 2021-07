Disparition de Delphine Jubillar : "Je vais la tuer, et personne ne la retrouvera", le nouveau témoignage

"Elle m’énerve. Je vais la tuer, je vais l’enterrer et personne ne la retrouvera". Cette phrase terrible, c'est Cédric Jubillar qui l'aurait prononcé quelques semaines avant la disparition de son épouse, Delphine, à Cagnac-les-Mines dans le Tarn en décembre 2020.

Des révélations qui confirment un témoignage sur France Bleu Occitanie

Cette phrase, le mari de Delphine Jubillar, et suspect numéro un dans sa disparition, l'aurait prononcée devant sa mère. Un souvenir revenu devant les enquêteurs lors de sa garde à vue, selon une information du Parisien. Un souvenir qui vient corroborer le témoignage recueilli en mars dernier par France Bleu Occitanie. "Plusieurs fois avant la disparition, on l'a entendu dire à sa mère : 'Oui je vais la tuer, je vais l’enterrer, personne ne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce", nous affirmait un membre de la famille de Cédric Jubillar. Un témoignage que vous pouvez écouter ci-dessous.

Le mari de Delphine Jubillar est mis en examen pour homicide volontaire. La demande de remise en liberté déposée par ses avocats sera examinée ce mardi 6 juillet à Toulouse.