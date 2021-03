Disparition de Delphine Jubillar : Cédric Jubillar convoqué par la justice

Cédric Jubillar, le mari de Delphine Jubillar, a été convoqué par les juges d'instruction. Une information révélée ce jeudi matin par nos confrères de La Dépêche du Midi. Elle n'est pas pour l'instant confirmée à France Bleu par l'avocat de l'intéressé, Me Alary, qui se réfugie derrière le secret de l'instruction. Même discours du côté du parquet de Toulouse. Delphine Jubillar, infirmière de Cagnac-les-Mines près d'Albi, est portée disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. L'enquête semble depuis piétiner et cette convocation pourrait constituer une avancée importante.

Cette convocation, au vu de la nature et l'affaire et des derniers développements, apparaît finalement assez logique. On ne sait pas encore quel jour Cédric Jubillar va devoir déposer et surtout sous quel statut. Les deux juges chargées de l'affaire peuvent décider de le placer en garde à vue si elles ont des indices graves et concordants, l'entendre comme simple partie civile, ou encore -situation intermédiaire- en tant que témoin assisté. Cédric Jubillar est d'abord présumé innocent.

Dans cette affaire, il a souvent été - sans preuve et sans doute à cause du calendrier- comparé à Jonathan Daval. Et dans le documentaire de France Bleu Occitanie consacré à cette affaire qui a pris des proportions inédites, un témoin anonyme a rapporté des discussions avec sa mère, discussions lors desquelles Cédric Jubillar aurait expliqué son intention de s'en prendre à son épouse qui voulait le quitter.