Disparition de Delphine Jubillar : de gros moyens déployés depuis six mois mais l'infirmière reste introuvable

Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Six mois après sa disparition, cette infirmière et mère de famille de 33 ans, reste introuvable malgré de gros moyens déployés pour la retrouver.

Delphine Jubillar, de son nom de jeune fille Aussaguel, est portée disparue depuis six mois maintenant. La jeune femme de 33 ans, mère de deux enfants, n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre à Cagnac-les-Mines. Delphine Jubillar serait alors partie de chez elle, entre 23h et 4h, vêtue d'une doudoune blanche.

Très rapidement, la Gendarmerie engage d’énormes moyens pour retrouver cette infirmière : une cinquantaine de gendarmes de la compagnie d'Albi et de la section de recherche de Toulouse sont mobilisés.

Sur les quinze premiers jours de l’enquête, 700 gendarmes, dont une quinzaine d’enquêteurs chargés du travail de fond, recherchent Delphine Jubillar. Au moins 35 militaires, sont déployés chaque jour, pour fouiller, chercher et interroger la population. C'est un travail de porte-à-porte considérable : il y a par exemple 1.200 foyers rien qu'à Cagnac-les-Mines.

Un appel à témoins est lancé

Les gendarmes du Tarn reçoivent des renforts humains et matériels de toute l'Occitanie. Des plongeurs sondent la rivière Tarn et tous les plans d’eau du secteur de la disparition, comme le lac de la Roucarié, au nord de Carmaux. Ils inspectent aussi bien les eaux vives que les eaux stagnantes.

Un hélicoptère du DAG de Pamiers survole Cagnac-les-Mines et les alentours. Les gendarmes utilisent aussi un drone de dernière génération acquis début décembre par la préfecture du Tarn, un engin assez performant en terme d'optique et de capacité de temps de vol.

Buses, canalisations sous les routes, abords des barrages, puits, maisons abandonnées, tout est inspecté avec l’appui de chiens pisteurs. Des équipes cynophiles du Gers et du Gard ont été dépêchées tout spécialement.

La compagnie d'Albi, la brigade de Cagnac-les-Mines, mais aussi l'ensemble du groupement de gendarmerie du Tarn ont été mis à contribution. Les Tarnais ont pu compter sur l'appui scientifique de la section de recherches de Toulouse. Ils ont aussi été aidés par les brigades nautiques de Marseillan (Aude) et Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales).

Depuis le lancement d'un appel à témoins le 18 décembre, les gendarmes reçoivent une dizaine d’appels par jour pendant les premiers jours de l'enquête.

Les gendarmes du Tarn font aussi appel à la population

Quasiment une semaine après la disparition de Delphine Jubillar, les gendarmes font appel à la population pour participer aux recherches. Ils donnent rendez-vous aux volontaires le mercredi 23 décembre sur le parking de la salle des fêtes ou du magasin Intermarché de Cagnac-les-Mines. Le procureur de la République d'Albi évoque alors une "disparition suspecte" et indique qu'aucune hypothèse n’est pour l'instant privilégiée.

Ce 23 décembre, 1.800 volontaires participent à cette "battue citoyenne". Des groupes de 40 à 50 personnesratissent une vingtaine de secteurs, dans un rayon de 5 km autour de Cagnac-les-Mines, dans des zones boisées, et souvent escarpées.

Le même jour, le parquet de Toulouse ouvre une enquête contre X, pour "enlèvement, détention ou séquestration arbitraire". Deux juges d’instruction sont saisis. Les faits "revêtent désormais une qualification de nature criminelle".

Le 24 décembre, les enquêteurs fouillent la maison du couple Jubillar, rue Yves-Montand à Cagnac-les-Mines. Aux côtés des experts de l’identification criminelle, Cédric Jubillar, le mari de la disparue, est présent. Aucune avancée significative selon le parquet de Toulouse suite à cette première perquisition. Il n'y a pas de trêve de Noël pour les recherches à Cagnac-les-Mines.

Le 30 avril 2021, Cédric Jubillar est entendu par les juges d’instruction, en tant que partie civile.

Malgré la poursuite du travail de terrain, une nouvelle fouille de la maison du couple Jubillar, menée par des hommes de la gendarmerie de Pontoise, avec un robot voyant à travers murs et dalles, presque cinq mois après la disparition de l’infirmière, l’enquête ne semble pas avoir fait d’avancée significative. Il y a eu aussi plus d’une centaine d’auditions, des objets personnels saisis, des bornages des téléphones.

Des initiatives sur les réseaux sociaux

Au printemps, les amies proches de Delphine Jubillar, ont commencé à organiser, les jeudis, des recherches solidaires autour de Cagnac-les-Mines. Avec des volontaires venus de tout le Tarn, elles parcourent les sentiers, les sous-bois et les chemins de randonnées et fouillent tous les trous et fossés possibles.

Le dimanche 16 mai, à leur initiative, une centaine de personnes sont rassemblées à Cagnac-les-Mines (Tarn), cinq mois jour pour jour après la disparition de la trentenaire. Un rassemblement auquel participe son mari Cédric.

Près de 10.000 personnes participent et sont inscrites à des groupes Facebook qui évoquent la disparition de Delphine Jubillar. C'est sur ces groupes également que certains tentent de faire avancer l'enquête à l'image de cette Tarnaise qui organise une randonnée pour retrouver des traces de Delphine Jubillar.

Face aux rumeurs d’une démobilisation, les gendarmes assurent qu’une dizaine d’hommes "continuent de travailler d'arrache-pied" sur le dossier. Les enquêteurs semblent désormais être entrés dans le "temps long".