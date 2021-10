Disparition de Delphine Jubillar : des gendarmes spéléologues à Cagnac

Les 4 et 5 octobre dernier, des militaires du GSGN (groupe des spéléologues de la gendarmerie nationale) étaient à Cagnac-les-Mines (Tarn), où a disparu en décembre 2020 Delphine Jubillar, 33 ans, dont le mari Cédric est mis en examen pour homicide volontaire.

Recherches "habituelles"

Ce sont des gendarmes basés dans les locaux du peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) d'Oloron-Sainte-Marie, près de Pau. Il s'agit d'après nos informations et selon plusieurs sources, de "recherches habituelles" dans ce genre d'enquête pouvant être couplées à des entraînements, dans ces zones souterraines. Elles n'ont rien donné. Les gendarmes béarnais sont repartis mardi.

L'enquête sur la disparition de l'infirmière a déjà mobilisé quantité de militaires plus ou moins spécialisés, notamment des plongeurs des brigades nautiques des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, et les équipes cynophiles du Gard et du Gers.

Le GSGN d'Oloron, une spécialité pyrénéenne

Il n'existe que deux groupes de gendarmes spécialisés en recherche souterraine en France : un à Oloron, l'autre côté alpin à Grenoble. Le ministère de l'intérieur précise qu'ils interviennent en assistance technique des unités de gendarmerie pour "l'exécution d'enquêtes judiciaires, la recherche de personnes disparues, ou dans le cadre de sauvetage, dans des milieux souterrains naturels (grottes), ou artificiels (égouts, catacombes, puits…) qui nécessitent des techniques spéléos".

Le groupe spéléo est composé d'officiers de police judiciaire de tous bords : gendarmes du PGHM ou de brigades, technicien en identification criminelle, opérateur radio, guides de haute-montagne, diplômés d’état ou fédéraux en spéléologie ou canyon, etc.