Disparition de Delphine Jubillar : fin des recherches par drone à Cagnac-les-Mines

Des fouilles aériennes bien ont eu lieu à Cagnac-les-Mines (Tarn) cette semaine. Des recherches n’ont pas pu avoir lieu à cause de l’alerte au vent lundi 14 mars. Mais en milieu de semaine, les gendarmes ont tout de même pu utiliser ces drones pour tenter de retrouver le corps de Delphine Jubillar, disparue depuis plus d'un an.

Caméras capables d’analyser la végétation

Les gendarmes de l’IRCGN (Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale) ont utilisé les drones dans le même périmètre fouillé pendant trois semaines en janvier. Une zone située à deux kilomètres de la maison des Jubillar, autour du cimentière de Saint-Dalmaze et autour de la ferme de Drignac. Les drones utilisés par les gendarmes étaient équipés de caméras capables d’analyser la végétation et donc de soir si un corps a été enterré sur le secteur. Les images prises pendant cette semaine seront maintenant analysées par les gendarmes de l’IRCGN.

Divers moyens technologiques

Dans cette enquête, les gendarmes ont utilisé de nombreux moyens technologiques pour tenter de retrouver le corps de Delphine Jubillar. En janvier 2021, ils ont notamment utilisé un robot capable d’analyser les murs et le sol de la maison du couple. Mais depuis la nuit du 15 au 16 décembre, il y a toujours aucune trace de Delphine Jubillar. Le seul suspect dans cette affaire, le mari Cédric Jubillar, clame son innocence. Il est emprisonné depuis le mois de juin 2021.