Disparition de Delphine Jubillar : "Il faut que le procureur prenne la parole", demande une pétition

"La vérité pour Delphine et ses amours". C'est le titre d'une pétition, publiée ce samedi 5 juin sur le site internet Mes opinions, qui a recueilli en 24 heures un peu moins de 450 signatures. Delphine Jubillar, 33 ans et maman de deux enfants, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier dans le Tarn, à Cagnac-les-Mines.

"Nous voulons que le procureur prenne la parole. Les enfants, familles, ami.e.s, collègues ont besoin de la vérité ", peut-on lire dans la pétition, postée par une personne prénommée Magali Toffoli. "Depuis bientôt six mois aucune nouvelle ????" est-il aussi écrit.

Sur un groupe facebook de soutien aux familles de Delphine Jubillar, les internautes sont aussi incités à mettre une photo de profil de l'infirmière afin de réclamer "la vérité sur l'affaire".

Une marche silencieuse samedi

Après les battues organisées à plusieurs reprises par ses amis, ses collègues du service gériatrie, très affectés par sa disparition, ont annoncé sur Facebook une marche silencieuse le samedi 12 juin. Elle est donc organisée par les amies, les collègues de la jeune infirmière, pour "montrer qu’on ne l’oublie pas, que l’on garde toujours espoir". Elle débutera à partir de 14 heures place du Vigan à Albi, puis le cortège se rendra à partir de 15 heures jusqu’à la clinique Claude-Bernard.

L'enquête est menée par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse et la brigade de recherche d'Albi. Mais depuis six mois, toujours aucune nouvelle de Delphine Jubillar. Une enquête pour "enlèvement et séquestration" est toujours ouverte. Cédric Jubillar, son mari, a été entendu fin avril par un juge d'instruction en tant que partie civile.