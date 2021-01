Disparition de Delphine Jubillar : "L'angoisse monte à chaque jour qui passe"

Plus de trois semaines après la disparition de Delphine Jubillar, son mari Cédric se montre coopératif. Lors de la deuxième perquisition au domicile du couple mercredi, des objets ont été saisis. Pour les amis et proches de la disparue qui se sont constitués partie civile, l'angoisse s'installe.

À Cagnac-les-Mines (Tarn), la deuxième perquisition effectuée ce mercredi 6 janvier au domicile des Jubillar ne permet pas d'avancer sur l'enquête. Des objets ont été saisis et placés sous scellés pour exploitation future. Plus de trois semaines après la disparition de Delphine, son mari Cédric se montre coopératif. Quant aux six amis et proches de la disparue qui se sont constitués partie civile pour avoir accès aux pièces du dossier, ils continuent de redouter le pire tout en se disant satisfaits de la façon dont se déroule l'enquête.

Des proches inquiets

Les trois cousins et trois amis de Delphine Jubillar sont représentés par maître Philippe Pressacq. L'avocat explique que leur état d'esprit vis à vis de la disparition de la mère de famille de 33 ans reste le même depuis le départ :

Ils considèrent que l'hypothèse d'une disparition volontaire est du domaine de l'invraisemblable"

Au passage, la robe noire salue le travail des enquêteurs, très actifs dès les premières heures du signalement de la disparition : "Les services d'enquête ont été particulièrement minutieux et exhaustifs. Aucune piste n'a été écartée et c'est une bonne nouvelle."

Même si les proches de Delphine Jubillar restent dans une démarche positive, ils n'en sont pas moins angoissés, explique leur conseil :

"Ils veulent encore y croire. Ils veulent penser que Delphine Jubillar va réapparaître d'une manière ou d'une autre. L'angoisse monte à chaque jour qui passe."

Le pire des scénarios n'est pas écarté : "Si l'enquête aboutit à un résultat tragique, il faudra trouver le coupable, mais nous n'en sommes pas encore là"

Un mari coopératif

À chacune des perquisitions de la maison rue de la Yves-Montand à Cagnac-les-Mines, le mari de Delphine, Cédric, était là. D'abord le 24 décembre, puis le 6 janvier. Selon son avocat, le bâtonnier d'Albi Jean-Baptiste Alary interrogé par franceinfo au lendemain de la deuxième perquisition, "il a laissé les opérations se dérouler normalement. Il n'y avait pas de ressenti particulier. Il a passé la journée avec les gendarmes qui ont prélevé un certain nombre de biens pour une exploitation future éventuelle"

Jean-Baptiste Alary explique que son "client a toujours dit qu'il se plierait aux nécessités de la justice et il l'a fait sans aucune difficultés".