Affaire Jubillar : 'l'audition de Louis est indécente" selon les avocats de Cédric, entendu ce vendredi

Cédric Jubillar, mis en examen le 18 juin dernier, est entendu par les deux juges d'instruction à Toulouse ce vendredi un an après la disparition de sa femme Delphine.

Les avocats Emmanuelle Frank et Alexandre Martin.

Cédric Jubillar est entendu ce vendredi 3 décembre par les juges d'instruction, près d'un an après la disparition de son épouse à Cagnac-les-Mines (Tarn). L'audition doit porter sur la nuit de la disparition de Delphine. Les magistrates vont reprendre un à un les éléments de cette nuit de décembre 2020.

L'audition a débuté à 10h

Les trois avocats de Cédric Jubillar sont arrivés à 9h45 au palais de justice de Toulouse. Avant que son client ne soit entendu, Me Alexandre Martin a répondu aux journalistes, revenant notamment sur le témoignage du fils Louis : "Ceux qui font ça sont des irresponsables. Ceux qui diffusent ce que cet enfant a pu dire, ceux qui estiment utile d'entendre cet enfant trois fois. Je trouve ça assez indécent. Cette audition démontre qu'il y a des contradictions. Cela nous renvoie à des exemples terribles : Murielle Bolle, le petit Rambla... Si l'accusation en est à vouloir faire tenir la culpabilité de Cédric Jubillar sur la parole d'un enfant de six ans entendu un an après, c'est que vraiment ils n'ont rien d'autre", a expliqué l'avocat.

L'expertise de la couette toujours attendue, "c'est insupportable"

La défense est également revenue sur l'épisode de la couette, saisie il y a près d'un an. Les résultats de l'expertise sont toujours attendus : "On attend toujours, est assez extraordinaire. Elle est saisie le 17 décembre 2020. Le procureur de la République a dit que c'était "l'élément majeur". On aura entendu Cédric Jubillar deux fois sans qu'il puisse être interrogé sur l'expertise de la couette. Cela veut dire quoi ? C'est insupportable."