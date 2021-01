Disparition de Delphine Jubillar : la chronologie de l'affaire

Delphine Jubillar, une infirmière et mère de famille de 33 ans, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn). Trois semaines plus tard, alors que son mari -Cédric Jubillar- a assisté à de nouvelles fouilles ce mercredi, l'enquête se poursuit.

Ce mercredi 6 janvier, les enquêteurs ont procédé à de longues fouilles dans la maison de Cagnac-les-Mines en présence de Cédric Jubillar, le mari de Delphine. Des investigations qui ont duré près de 11h. L'occasion de revenir sur la chronologie de cette enquête débutée il y a trois semaines.

Dans la nuit au 15 au 16 décembre

Le 16 décembre 2020 au petit matin, Cédric Jubillar, inquiet, prévient la gendarmerie de Cagnac-les-Mines, une commune de 2.600 habitants située au nord d'Albi : son épouse Delphine a disparu. La nuit précédente, cette femme de 33 ans aurait quitté son domicile à pied vers 23h avec ses deux chiens qui seraient rentrés sans elle. Selon le procureur de la République d'Albi, il n'y a aucun antécédent de fuite ni de fragilité chez cette mère de deux jeunes enfants de 6 ans et 19 mois. Une enquête pour "disparition suspecte" est donc ouverte.

Recherches et "battue citoyenne"

Dès le lendemain, d'importants moyens de recherche sont déployés : les gendarmes ratissent bois et champs avec des chiens pisteurs et effectuent du porte-à-porte. Le 18 décembre, un appel à témoins est lancé et des moyens aériens envoyés, avec un hélicoptère et des drones qui survolent la zone. Le week-end suivant, des plongeurs fouillent la rivière Tarn et les plans d'eau.

Le 23 décembre, une semaine après la disparition, une "battue citoyenne" est organisée après un appel à la population lancé par les gendarmes pour les aider dans leurs recherches. La battue rassemble 1.800 personnes, dont le mari de Delphine, et des objets sont retrouvés, sans qu'aucun lien avec la disparition de l'infirmière puisse être établi.

Enquête pour "enlèvement et séquestration"

Le même jour, le parquet de Toulouse annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire". "Rien n'indique" que la disparition de cette mère de famille trentenaire en instance de divorce "a pu être volontaire" indique le procureur de la République Dominique Alzeari, qui précise que les faits "revêtent désormais" une qualification de nature criminelle. L'enquête est confiée à deux magistrats instructeurs.

Le 24 décembre, une première perquisition a lieu au domicile de la famille Jubillar, une maison de briques rouges en travaux de la rue Yves-Montand à Cagnac-les-Mines. Une équipe de l'identification criminelle est sur place. Après plusieurs heures de fouilles, la procureure adjointe du parquet de Toulouse annonce "qu'aucune découverte n'a été faite, rien de significatif". Parallèlement, les opérations de porte-à-porte et de recherche continuent du côté de la gendarmerie, même le jour de Noël.

Cagnac, entre angoisse et rumeurs

En cette fin d'année 2020, la commune traumatisée vit au rythme des recherches, élargies aux puits et maisons abandonnées. Bouleversé, le maire de Cagnac-les-Mines envisage la mise en place d'une cellule psychologique. "Peut-être que des gens en auront besoin", explique Patrice Norkowski le 26 décembre.

Le 29 décembre, deux semaines après la disparition, le mystère reste entier, ce qui alimente les rumeurs sur internet et dans la commune, avec inévitablement, la référence à l'affaire Jonathann Daval. Une comparaison injustifiée selon Jean-Baptiste Alary, l'avocat de Cédric Jubillar, qui la qualifie "d'insupportable" et préfère évoquer un couple très impliqué dans la vie du village et de l'école.

Au tournant de l'année, les recherches se poursuivent. Depuis la mi-décembre, les moyens sont considérables pour tenter de retrouver Delphine : quelque 700 gendarmes ont été déployés, avec des brigades venues de tout le département du Tarn, mais aussi le renfort d'hommes et de matériel de l'ensemble de la région Occitanie.

Le 4 janvier 2021, jour de rentrée scolaire, deux cellules psychologiques sont ouvertes dans la commune. Le lendemain, des amis et cousins de Delphine Jubillar annoncent leur souhait de se constituer partie-civile afin d'avoir accès au dossier et de connaitre les détails de l’enquête. L'époux de la disparue a de son côté entrepris cette même démarche "pour lui-même et ses enfants".

Nouvelle perquisition en présence du mari

Le 6 janvier, alors qu'une nouvelle perquisition a lieu au domicile sous scellés des Jubillar, cette fois avec un géoradar pour scanner chaque recoin de la maison, dalles et murs compris, le mari de Delphine est convoqué par la gendarmerie. "Pour participer aux opérations en cours et non pas pour audition", précise l'avocat de Cédric Jubillar, un artisan-peintre en bâtiment de 33 ans très discret depuis le début de l'affaire.