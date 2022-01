Disparition de Delphine Jubillar : "la couette n'a aucun intérêt" pour l'avocat du frère de l'infirmière

L'affaire Jubillar continue d'alimenter les journaux. Une photo versée au dossier d'instruction prouverait que la couette dans laquelle dormait Delphine n'était pas dans la machine à laver lors de la venue des gendarmes. "Et alors ?" s'indigne l'un des avocats des parties civiles.

L'infirmière est portée disparue depuis décembre 2020. Son mari Cédric Jubillar est mis en examen pour meurtre aggravé et écroué depuis le 18 juin 2021.

Selon BFM, une photo versée au dossier d'instruction de l'affaire Jubillar prouverait que la couette dans laquelle dormait Delphine n'était pas dans la machine à laver lors de la venue des gendarmes.

Cela contredit les déclarations de l'ancien procureur

Pourquoi cela est-il si important ? Et bien parce que cela contredit l'ancien procureur de la République de Toulouse. Le 18 juin 2021 dans une conférence de presse, Dominique Alzéari affirmait que les gendarmes avaient trouvé Cédric Jubillar en train de lancer une machine à laver dans laquelle se trouvait la couette de Delphine. Cette révélation vient donc donner de l'eau au moulin des avocats de Cédric Jubillar qui préparent en ce moment même leurs arguments pour une troisième demande de remise en liberté, mardi 11 janvier 2022, devant la chambre de l'instruction.

Mais du côté des parties civiles, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Laurent Nakache Haarfi s'étrangle presque :

"Le premier jour ça a été dit que la couette n'a aucun intérêt."

L'avocat qui représente l'un des deux frères de Delphine Jubillar répète depuis le début de l'affaire que :

"Le crime parfait n'existe pas."

Laurent Nakache Haarfi explique que le contexte de la disparition de l'infirmière suffit à lui seul à avoir des doutes : "le 15 décembre 2020, on est en plein couvre-feu il est entre 23h et minuit et qu'est-ce-qui a bien pu se passer ?" aux yeux de l'avocat toulousain seule cette question a de l'importance.