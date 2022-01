Disparition de Delphine Jubillar : la justice persiste, Cédric Jubillar reste en prison

Alexandre Martin et Emmanuelle Franck, deux des trois avocats de Cédric Jubillar.

Ce n'est qu'une demie surprise. Malgré les nouveaux arguments apportés par la défense qui avance que Delphine Jubillar a pu sortir seule de chez elle le soir de sa disparation, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, à nouveau, décidé ce vendredi du maintien en détention de Cédric Jubillar, 34 ans. Le mari de cette infirmière mère de deux jeunes enfants, dont on n'a plus la moindre trace depuis la mi-décembre 2020, est toujours mis en examen pour meurtre sur conjoint et incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne) où il séjourne depuis juin 2021.

Les avocats persuadés que Delphine s'est rhabillée et est sortie de la maison

Mardi dernier, le 11 janvier, les avocats de l'artisan avaient dévoilé un nouvel argument pour réclamer sa mise en liberté. Photo à l'appui, ils pensent que Delphine Jubillar est sortie d'elle-même du domicile, le soir de sa disparition. Cette éventualité va à l'encontre de la thèse des enquêteurs, qui pensent que le mari a tué sa femme lors d'une dispute, dans leur maison de Cagnac-les-Mines, après avoir lu un SMS de l'amant de son épouse, sur son smartphone.

L'audience du mardi 11 janvier a eu lieu à huis clos, à la demande du parquet général, contre l'avis des avocats de la défense. Cette demande de mise en liberté intervient après une deuxième audition de plusieurs heures menée le 3 décembre, et après le placement en garde à vue pour "recel de cadavre", en décembre, de la nouvelle compagne de Cédric Jubillar, qui avait été relâchée sans être mise en examen.