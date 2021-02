Disparition de Delphine Jubillar : la mère de Cédric Jubillar demande qu'on cesse d'accabler son fils

C'est la première fois qu'elle s'exprime ainsi dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubillar. La mère de Cédric Jubillar, le mari de Delphine, hausse le ton sur un groupe Facebook de soutien à la famille. Nadine Jubillar dit en avoir "gros sur le cœur", alors que les spéculations vont bon train sur la culpabilité de son fils dans la disparition de la jeune maman tarnaise, qui n'a pas donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines.

"Quel couple lors d'un hypothétique divorce ne s'est jamais disputé ?" - Nadine Jubillar, la mère du mari de Delphine.

"Je suis triste de voir à quel point les gens peuvent parler sans savoir réellement les choses, juste en se basant sur des ouï-dire ou des publications journalistiques", commente la mère de Cédric Jubillar, avant d'interroger : "Quel couple lors d'un hypothétique divorce ne s'est jamais disputé ? Vous imaginez le nombre d'affaires criminelles qu'il y aurait en France ? Quel homme ou quelle femme ne se serait pas senti trahi en apprenant l'infidélité de son conjoint ? "

Nadine Jubillar fait ainsi référence aux accusations d'internautes, largement relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, pour qui Cédric serait le coupable idéal puisqu'une dispute avait éclaté entre le couple le soir de la disparition.

Des parallèles sont également faits depuis le début de l'affaire entre la disparition de Delphine et le meurtre de d'Alexia Daval par son mari Jonathann. "Parallèle hasardeux, odieux, une rumeur de caniveau merdique"avait tout de suite réagi Maître Alary, l'avocat de Cédric Jubillar.

La mère de Cédric Jubillar invite les habitants à poursuivre les recherches

Dans son message posté sur Facebook, Nadine Jubillar conclut : "Aidez-nous à retrouver ma belle-fille, prenez votre voiture et baladez vous dans les environs de Cagnac, Albi, Carmaux, cela nous sera plus utile que vos bavardages inutiles et non-constructifs".

Le dernier rebondissement de l'affaire remonte au 10 février, quand le téléphone portable de Delphine Jubillar s'est mystérieusement activé dans la nuit. Cela pourrait-être dû à un piratage. Une chose est sûre : il n'y a aucune avancée significative pour l'instant dans ce dossier.