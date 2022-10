Disparition de Delphine Jubillar : la nuit de sa disparition reconstituée le 13 décembre à Cagnac-les-Mines

Quasiment deux ans jour pour jour après la disparition de Delphine Jubillar, une reconstitution va être organisée dans le Tarn. Cette reconstitution judiciaire, initialement prévue le 9 novembre puis décalée, aura lieu le mardi 13 décembre 2022, à Cagnac-les-Mines. L'information dévoilée par nos confrères de La Dépêche a été confirmée par une de nos sources.

Deux ans de questions

Delphine Jubillar, 33 ans et mère de deux jeunes enfants, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Cédric Jubillar, son mari, a été mis en examen le 18 juin 2021, pour homicide, et placé en détention provisoire, à l'isolement à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-Garonne). Il clame son innocence et ses avocats multiplient les demandes de libération. Pour l'instant sans succès. Le procureur de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon, a insisté sur le fait que cette reconstitution "a été demandée par les avocats de la défense." Jean-Baptiste Alary, un des avocats de Cédric Jubillar, confirme que cette reconstitution avait déjà été demandée il y a de longs mois et refusée. "C’est pour nous la seule manière de comprendre contre quoi on doit se défendre. Ce que reproche à notre client la justice." Delphine Jubillar, elle, reste introuvable.

Le jour de la reconstitution, le 13 décembre, le village de Cagnac-les-Mines sera sans doute perturbé avec la venue d'enquêteurs et de journalistes. De grosses opérations de recherches ont déjà été menées à plusieurs reprises près du domicile du couple ; ces fouilles n'ont donné aucun résultat. Le cimetière de Cagnac a aussi été exploré, sans que cela ne donne rien.