Disparition de Delphine Jubillar : le message Facebook, "un mystère de plus"

Un mois après la disparition de Delphine Jubillar à Cagnac-les-Mines (Tarn), un message Facebook vide venant du compte de l'infirmière a été publié mercredi soir sur un groupe dont elle est membre. "C'est un mystère de plus", réagit Me Philippe Pressecq, avocat de plusieurs proches de Delphine.

Mais qui a posté ce message sur Facebook ? Mercredi soir, près d'un mois après la disparition de Delphine Jubillar de Cagnac-les-Mines, un message Facebook vide a été publié via le compte de la jeune mère de famille sur un groupe dont elle est membre. Une des cousines de Delphine a remarqué ce message et en a fait une capture d’écran. Elle a aussitôt prévenu la section de recherches de la gendarmerie de Toulouse en charge de l’enquête. Maître Philippe Pressecq représente cette cousine ainsi que trois amies de la jeune femme, il réagit au micro de France Bleu Occitanie : "C'est un mystère de plus, ça commence à faire beaucoup de mystères."

Mes clientes ont pensé peut-être à un signe de vie [...] l'hypothèse du bug est malheureusement la plus vraisemblable — Me Philippe Pressecq

Le message publié est vide, or c'est impossible assure Me Pressecq : "Techniquement il apparaît impossible de poster un message entièrement vide. L'hypothèse la plus probable est celle d'un bug. Après, Facebook est quand même une application qui a la réputation de ne pas buguer et c'est quand même incroyable que Facebook se mette à buguer juste sur le compte de Delphine Jubillar".

Son mari Cédric pourrait-il être à l'origine du message ?

Des proches de l'infirmière, son conjoint Cédric notamment, connaissent-ils le mot de passe Facebook de Delphine? "À ma connaissance je crois que personne n'en sait rien, a priori non, mais bon, c'est pas impossible de percer le secret d'un mot de passe Facebook", réagit Me Pressecq.

Plus les jours passent, plus l'espoir s'amenuise — Me Philippe Pressecq

Les proches de Delphine, représentés par Me Pressecq, ont vu un espoir dans ce mystérieux message : "Mes clientes ont pensé peut-être à un signe de vie [...] évidemment plus les jours passent, plus l'espoir s'amenuise. Ce qui est certain c'est que mes clientes sont déterminées à tout faire pour aider l'enquête et faire en sorte que la vérité se fasse même si elle est terrible à entendre", explique l'avocat.

L'avocat de Cédric Jubillar, lui aussi réagi, chez nos confrères de France Info. Il assure que ce message n’a pas été posté par le mari de Delphine Jubillar. "Non il n’est pas à l’origine de cette activité, ni volontairement, ni par maladresse", indique maître Jean-Baptiste Alary. "Il n’a pas accès au compte de Delphine (et n’a pas de raison d’y accéder d’ailleurs)."

Dans cette affaire, le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire". Au moins deux perquisitions ont déjà été menées dans la maison familiale des Jubillar à Cagnac-les-Mines.