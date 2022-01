Disparition de Delphine Jubillar : les enquêteurs fouillent un bois en contrebas de la ferme de Drignac

Les vastes fouilles se poursuivent ce mardi pour retrouver le corps de Delphine Jubillar, disparue depuis plus d'un an dans le Tarn. Des recherches qui se concentrent dans une zone proche de la maison du couple, tout près d'une ancienne route fermée qui mène à Albi.

C'est le deuxième jour de fouilles à Cagnac-les-Mines pour les militaires, les gendarmes et les agents de la ville qui sont mobilisés dans la recherche du corps de Delphine Jubillar. Depuis lundi, plusieurs dizaines de personnes travaillent dans le secteur de la ferme de Drignac. Ce mardi, les recherches se concentrent en contrebas de cette ferme. Une équipe de militaires de l'unité des Fouilles opérationnelles spécialisées (FOS), sollicitée dans ce type d'opérations pour rechercher des corps enfouis ou enterrés, est également sur place, ainsi que des experts scientifiques de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Un bois et quelques dépôts sauvages

Les enquêteurs ont décidé de commencer leurs recherches dans le bois qui bordent le chemin de Drignac. Cette ancienne route qui reliait Albi à Cagnac-les-Mines a été fermée il y a un peu plus de deux ans pour cause d’éboulement. Aujourd’hui, c’est un chemin dans la forêt où seules les motos peuvent passer. Par endroit, le site a servi de dépôt sauvage. Des camions ont déversé des gravats, des particuliers y ont laissé des tuiles ou des pneus.

C’est donc là que les enquêteurs ont planté leur tente blanche pour diriger les opérations.

Et les premiers à entrer en action sont comme prévus les agents des espaces verts de la ville. Toute la journée, on a entendu plusieurs tronçonneuses dans les bois où personne n'a le droit de circuler. Les employés de Cagnac ont débroussaillé et coupé des arbres pour que les militaires puissent ensuite quadriller la zone. Une zone qui n’est éloignée du domicile des Jubillar que de trois kilomètres.

Mobilisant une centaine de personnes, ces fouilles vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Delphine Jubillar, 33 ans, qui travaillait comme infirmière dans une clinique d'Albi, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. C'est son mari, Cédric, âgé aujourd'hui de 34 ans, qui avait alerté les gendarmes. Mis en examen pour meurtre en juin dernier, il affirme être innocent et multiplie les demandes de mise en liberté. La dernière a été rejetée vendredi dernier par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Le Tarnais s'est pourtant targué, à plusieurs reprises, d'avoir caché le corps de sa femme dans le secteur de la ferme de Drignac.

Le secteur est totalement bouclé par les gendarmes qui empêchent l'accès, même à pied, au chemin de Drignac. © Radio France - SM

à lire aussi Disparition de Delphine Jubillar : de nouvelles fouilles près de la maison du couple