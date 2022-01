Disparition de Delphine Jubillar : les fouilles autour de la ferme abandonnées, d'autres recherches ailleurs

Les hommes, les pelleteuses, les détecteurs de métaux, les voitures de gendarmerie qui chaque jour barraient la route ne sont plus là. Après deux semaines de recherches sur cette zone d'une quinzaine d'hectares, l'opération a pris fin. Sans que la moindre trace de l'infirmière disparue en décembre 2020 ne soit découverte.

Des recherches sur une nouvelle zone de Cagnac

Le 17 janvier dernier, ces nouvelles fouilles avaient démarré, sur la commune de Cagnac-les-Mines (Tarn) où vivait le couple Jubillar, non loin de leur maison et près d'une ferme qui a brûlé au printemps dernier. Gendarmes et militaires ont sondé, creusé, cherché sur un périmètre, chemin de Drignac. La gendarmerie ce vendredi matin confirme à France Bleu que ce site est délaissé au profit d'une autre zone où les recherches se poursuivent toujours à Cagnac, comme c'est le cas depuis plus de 13 mois.

Le secteur avait déjà en partie été fouillé dans les semaines suivant la disparition de Delphine Jubillar, en décembre 2020 et janvier 2021. Cette fois, l'arrêté municipal autorisait les fouilles sur ce secteur pendant près d'un mois. Les enquêteurs n'ont pas eu besoin de tout ce temps.

Parmi les spécialistes déplacés dans le Tarn pour ces dernières recherches, une unité Fouille opérationnelle spécialisée (FOS) du 17e Régiment du génie parachutiste de Montauban, et des experts scientifiques de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Confidences bidons ?

La justice ne pouvait faire l'économie de nouvelles explorations sur un site désigné en fin d'année dernière par un détenu de la maison d'arrêt de Seysses où séjourne le mari de la disparue. Selon Le Parisien peu avant Noël, l'homme prétendait avoir reçu les confidences de Cédric Jubillar selon lesquelles le corps de Delphine se trouverait là.

Cédric Jubillar reste le principal suspect dans cette affaire. Mis en examen et écroué en juin 2021 pour meurtre sur conjoint, le trentenaire clame son innocence et a essuyé mi-janvier un troisième refus consécutif de demande de libération.