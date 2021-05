Disparition de Delphine Jubillar : "les gendarmes continuent de travailler d'arrache-pied"

Presque cinq mois se sont écoulés depuis la nuit où Delphine Jubillar a disparu de Cagnac-les-Mines près d'Albi (81). Et toujours pas de corps. Et toujours aucune personne de mise en cause. Rien ne filtre de ce qui s'est dit dans le bureau des juges le 30 avril dernier à Toulouse entre les magistrats instructeurs et le mari de l'infirmière de 33 ans mère de deux jeunes enfants. On sait juste que Cédric Jubillar a le statut de partie civile. Alors que peut-il donc se passer désormais ?

Un parallèle avec l'actrice Pauline Lafont retrouvée morte trois mois après sa disparition

Parmi les acteurs du dossier certains pensent qu'il ne va plus rien se passer. Certains assurent que le dossier est vide et qu'il restera ouvert encore de longues années, un peu comme l'affaire du petit Grégory, tant qu'il y aura une lettre, une demande quelconque pour interrompre la prescription. Il faut 20 ans sans aucun acte pour fermer un dossier d'instruction.

D'autres protagonistes estiment que le crime parfait n'existe pas et que le corps de Delphine Jubillar finira par être retrouvé, comme l'a été en son temps celui de Pauline Lafont. L'actrice partie en balade en forêt fin août 1988 en Lozère avait été portée disparue pendant trois mois avant d'être retrouvée par hasard par un agriculteur, morte victime d'un accident. Dans l'affaire Jubillar la piste criminelle est privilégiée, une information judiciaire est ouverte pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration".

La section de recherches de Toulouse en appui de la brigade d'Albi

Interrogée, la gendarmerie met fin aux rumeurs comme quoi ses hommes seraient moins nombreux à s'occuper du dossier Jubillar. Elle affirme que "la cellule est toujours en place avec toujours le même nombre d'effectifs" et elle développe : "il n'y a pas de baisse d'activité, pas de baisse d'effectifs, les gendarmes continuent de travailler d'arrache-pied". Ils sont toujours une dizaine à être mobilisés. La section de recherches de Toulouse venant en appui de la brigade de recherches d'Albi.

Les frères et la sœur de Delphine Jubillar toujours pas convoqués

Quant aux demandes de constitution de parties civiles, seule celle de Cédric Jubillar a été reçue. La grande sœuret les deux frères de Delphine Jubillar n'ont toujours pas été convoqués par les juges, pas plus que les amis de la disparue. Ces derniers sont toujours dans l'attente d'une audience de la cour d'appel pour ré-examiner leur demande de constitution de partie civile. Celle-ci avait été rejetée début mars.