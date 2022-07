Disparition de Delphine Jubillar : pas de relâche pour les recherches cet été

Cela fait plus d'un an et demi que l'infirmière d'Albi, mère de famille installée à Cagnac-les-Mines n'a plus donné signe de vie. Les avocats des parties civiles, amis et famille de Delphine Jubillar, espèrent toujours retrouver sa dépouille.

"Pas de relâche pour les recherches cet été" croit savoir un avocat présent sur le dossier depuis les premiers jours de la disparition de Delphine Jubillar, à Cagnac-les-Mines la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Cela fait plus d'un an et demi que l'infirmière d'Albi, mère de famille installée dans cette petite commune du Tarn n'a plus donné signe de vie. Les avocats des parties civiles, amis et famille, espèrent toujours retrouver sa dépouille.

200 caveaux et autant de possibilités de cachettes

"Un seul et unique souhait : qu'ils la trouvent" dit l'avocat des frères et de la soeur de Delphine Jubillar. C'est par la presse nationale que la robe noire apprend que des recherches sont envisagées dans le cimetière Saint-Dalmaze de Cagnac-les-Mines. 200 caveaux et autant de possibilités de cachettes.

Un autre avocat, celui de la cousine de Delphine Jubillar croit savoir que les gendarmes sur un dossier comme celui-ci ne s'arrêtent pas de l'été. Maître Philippe Pressecq précise que "les proches de l'infirmière participent elles aussi sans relâche à des recherches : elles ont passé tout le week-end de 9 juillet à faire une battue". L'avocat albigeois affirme que :

Il suffit d'ouvrir les caveaux abîmés, de passer un scanner et alors on verra bien si il y a deux corps dans le cercueil

L'avocat raconte avoir été contacté par un nombre incalculable de voyants, dont un qui lui a remis un dossier de 50 pages et que tous affirment que le corps de la mère de famille se trouve dans un cimetière.