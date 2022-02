Disparition de Delphine Jubillar : la poursuite des fouilles liée au téléphone de son mari Cédric

Les fouilles pour retrouver Delphine Jubillar ont repris il y a un peu plus de deux semaines. Une D’abord autour de la ferme de Drignac. Et depuis quelques jours, autour du cimetière Saint-Dalmaze. Une nouvelle étape dans l’enquête sur la disparition, le 16 décembre 2020, de l’infirmière tarnaise. Une partie de la voie verte entre Albi et Cagnac-les-Mines est désormais interdite aux promeneurs. Les vététistes, les marcheurs doivent faire un détour pour les laisser les militaires fouiller les alentours de la ferme solaire. Le sol a été débroussaillé ce vendredi, et depuis le début de la semaine, les enquêteurs ont quadrillé la zone. Comme ils l’ont fait pendant deux semaines aux alentours de la ferme de Drignac, ils ont installés des bandes jaunes et fouillent parcelles par parcelles. Une tente blanche a été installée par les hommes de la FOS, cette unité de Montauban spécialisées dans les fouilles en milieux complexes pour traiter les données trouvées.

Recherches fondées sur des éléments matériels et pas sur des rodomontades de Cédric Jubillar

Une nouvelle zone qui a notamment été choisie en fonction des données du téléphone de Cédric Jubillar. Le mari Delphine, seul suspect dans la disparition de sa femme, clame son innocence depuis qu’il est incarcéré à Seysses. Les enquêteurs se sont appuyés sur les données fournies il y a peu par l’opérateur Google qui retrace les allées et venues du téléphone du Tarnais. Des investigations totalement logiques pour Maitre Philippe Pressecq, lui qui ne croyait pas du tout aux fouilles autour de Drignac. Cédric Jubillar aurait dit à un codétenue avoir enterré sa femme près de cette ferme. "Ces recherches montrent que l'enquête continue d’avancer. Contrairement aux recherches faites sur la foi des déclarations fantaisistes de Cédric Jubillar, ici les enquêteurs font des recherches sur la base d’éléments objectifs et matériels : les endroits où le téléphone portable de Cédric Jubillar a borné. Elles sont fondées sur des éléments matériels et, pas liées à des rodomontades de Cédric Jubillar. Si on continue à chercher à ces endroits-là, peut-être qu'on va trouver quelque chose de très important. Et c’est essentiel puisque après avoir tué son épouse, il a dû la faire disparaître. En cherchant aux endroits où le téléphone portable a borné, il est tout à fait possible de la retrouver. "

Zone très fréquentée par les promeneurs

Ces fouilles minutieuses interviennent dans un secteur qui a été déjà exploré. Par les gendarmes dans les premières semaines de la disparition de Delphine mais aussi par les amies de la jeune infirmière à maintes reprises. Une zone très fréquentée par les promeneurs et notamment par les propriétaires de chiens. Ce n’est donc pas illogique que Cédric Jubillar y soit passé parfois. Ces recherches sont nécessaires aussi dans le processus de l’enquête, pour qu'on ne puisse pas dire que les juges d'instruction n'ont pas ordonné toutes les investigations nécessaires.

Les fouilles dans l'affaire Jubillar maintenant autour de la voie verte, près du parc solaire. © Radio France - SM

Les fouilles dans l'affaire Jubillar maintenant autour de la voie verte, près du parc solaire. © Radio France - SM