Disparition de Delphine Jubillar : quand les réseaux sociaux se mêlent de l’enquête

L’administratrice d'un des plus importants groupes Facebook liés à l'affaire Jubillar explique, dans le documentaire France Bleu "Delphine Jubillar, l'introuvable maman du Tarn", pourquoi et comment des milliers de personnes discutent chaque jour de la disparition de Delphine.

Près de 10.000 personnes participent et sont inscrites à des groupes Facebook qui évoquent la disparition de Delphine Jubillar. Cette infirmière de 33 ans n'a plus donné signe depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Ces groupes Facebook réunissent surtout des femmes. Ils ont deux buts principaux : s’informer de l’avancée de l’enquête, mais aussi soutenir la famille de la disparue.

Les membres de ces groupes y défendent aussi leur théorie sur la disparition de la jeune-femme de Cagnac-les-Mines. Il y a des groupes qui sont plutôt pro Cédric Jubillar. D’autres défendent clairement la thèse de l’implication du mari. Sur certains groupes, il y a une "éthique" et les administrateurs font très attention aux postes des leurs adhérents. C’est ce que confie l’administratrice d’un des plus importants groupes dans ce témoignage extrait du documentaire France Bleu "Delphine Jubillar, l'introuvable maman du Tarn".

Un questionnaire pour valider l'acceptation

"On est un peu moins de 3.000. Mais on fait le tri. On a mis des règles en place pour rentrer dans le groupe, il faut répondre à des questions. Et puis, il y a ceux que nous avons virés à cause des commentaires inappropriés. Les gens sont de partout. Il y en a de Belgique. Il y en a aussi du Tarn, mais ils viennent de toutes régions.

On a mis en place un questionnaire pour valider l’acceptation de membres pour que les gens ne viennent pas par voyeurisme. Il y en a quand même malheureusement. Il y en a beaucoup qui expliquent être là pour soutenir, mais aussi suivre l’avancée de l’enquête, de l’histoire, être au courant."

"Aider la famille à garder la tête hors de l'eau."

Des groupes où il y a quelques débordements, alors l’administratrice veille. "Au départ, j’ai été sur le groupe, mais en tant que simple membre. Pour suivre l’histoire. Comme elle se situe chez moi et que c’est des gens que je connaissais, ça m’intéressait de soutenir la famille. Je suis devenue administratrice parce que j’ai vu que c’était la pagaille. La personne qui gérait le groupe ne filtrait pas les messages, les commentaires. Elle laissait dire tout et n’importe qui. Il y avait des insultes, des accusations sur le mari.

Et puis, il y avait des gens qui ne comprenaient pas le mot soutien. Ils mettaient des messages 'pour moi, c’est sûr, elle est morte'. Pour moi, ce n’est pas bon pour la famille. On se doute que ça ne sent pas bon, mais le but, c’est d’aider la famille à garder la tête hors de l’eau. Ce n’est pas de l’enfoncer. On leur donne un peu d’espoir."

Et l’administratrice explique pourquoi l’affaire touche autant la communauté. "Pour moi c’est parce que c’est une maman qui a des enfants en bas-âge. Les gens sont touchés par rapports aux enfants. Et puis en plus ça s’est passé au moment de Noël. Et puis, se dire que des petits enfants se retrouvent sans leur maman au moment de Noël. Des enfants qui croient encore au papa Noël. C’est touchant."

L’administratrice attend plus que tout un dénouement. "Au tout début, je pensais qu’on allait la retrouver plus vite que cela. Mais, malheureusement... Il existe des affaires, où les gens n’ont jamais été retrouvés. Est-ce que ça va s’arrêter un jour. On ne sait pas."

"Certains au début on fait le lien avec l'affaire Daval, pas moi."

C’est aussi sur ces groupes que plusieurs moments clés de l’enquête ont eu lieu. Les proches de Delphine y font part de la réactivation de son compte Facebook pendant quelques minutes à la mi-janvier.

À la mi-février, la mère de Cédric Jubillar y poste un coup de gueule pour défendre son fils. Très souvent sur les groupes, des comparaisons sont faites avec l’affaire Jonathan Daval confirme l’administratrice. "Au début, il y en a qui faisait le lien. Mais à force de lire les journaux, les gens ont compris que ce n’est pas une affaire Daval.

Et moi, je m’en cache, mais pour avoir été en contact avec le mari, il n’a pas le comportement de Daval. Il ne pleurniche pas parce que sa femme a disparu. Il est égal à lui-même. Il est naturel. Il n’y a aucun rapport avec l’affaire Daval. Il ne cherche pas à tromper son monde." C'est sur ces groupes également que certains tentent de faire avancer l'enquête à l'image de cette Tarnaise qui organise une randonnée pour retrouver des traces de Delphine Jubillar.