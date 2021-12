Disparition de Delphine Jubillar : qui est Séverine, placée en garde à vue pour "recel de cadavre" ?

Un an jour pour jour après la disparition de Delphine Jubillar à Cagnac-les-Mines (Tarn), Séverine a été interpellée et placée en garde à vue ce mercredi matin. La nouvelle compagne de Cédric Jubillar est entendue pour "recel de cadavre". Mais qui est cette Tarnaise de 44 ans ?

L'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, a connu ce mercredi un nouveau rebondissement avec l'interpellation et le placement en garde à vue de Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar. Employée d'une entreprise de logistique cette femme est entendue depuis 7h sur commission rogatoire des juges d'instruction pour "recel de cadavre", dans une gendarmerie du Tarn, selon une source proche de l'enquête. Cette femme, âgée de 44 ans, a été interpellée chez elle à Lescure d'Albigeois près d'Albi. Son domicile est situé à 5 km de Cagnac-les-Mines, le village où vivaient Delphine et Cédric Jubillar avec leurs deux enfants.

France Bleu Occitanie avait rencontré Séverine début décembre. Elle vit dans une petite maison qui appartient à un bailleur social dans un quartier calme de Lescure d'Albigeois. Elle était la compagne de Cédric Jubillar au moment de son incarcération en juin dernier. Depuis six mois, ils correspondent par lettres chaque semaine. Cédric Jubillar avait révélé leur liaison en diffusant une photo d'eux sur Facebook, qui avait choqué nombre de proches de la disparue.

Elle se décrit comme "grande gueule"

Séverine est une femme blonde. Elle se décrit comme "grande gueule". Elle a raconté à France Bleu Occitanie être tombée amoureuse de Cédric Jubillar au mois d’avril, lors d'une battue de recherche d'indices sur la disparition de Delphine Jubillar. "On s’est rencontré le 12 ou le 13 avril" dit-elle. La Tarnaise a trouvé un pull taché de sang. Et c’est dans ce cadre qu’elle rentre en contact avec Cédric. "Et ensuite, nous ne nous sommes plus quittés" dit-elle. Elle raconte un homme avec qui elle a "énormément ri" et avec qui elle a aimé se retrouver dans un cocon.

Sévérine explique avoir été très attentive à la disparition de Delphine parce que son fils était un "ami de Cédric" avant l’affaire. Elle raconte aussi que depuis le début de sa relation avec Cédric, sa vie s’est compliquée. "Je me suis coupée de nombreux proches, j’ai été victime d’insultes de beaucoup parce que j’ai décidé de soutenir Cédric". La Tarnaise a notamment eu des insultes inscrites à la peinture sur sa porte de garage il y a quelques semaines.

"Je me suis coupée de nombreux proches, j’ai été victime d’insultes de beaucoup parce que j’ai décidé de soutenir Cédric."

Sa maison déjà fouillée

Avant cette arrestation, la maman qui s’occupe de ses enfants, encore petits, raconte également qu’elle a eu beaucoup à faire aux enquêteurs. "Ils nous ont suivis. Ils ont écouté nos téléphones. Et ils n’ont rien trouvé pendant des mois."

Sa maison avait aussi été fouillée le 16 juin lors de la première garde à vue de Cédric Jubillar. Mais malgré ces difficultés, la Tarnaise promettait de ne pas "lâcher la main de Cédric" et croire "en son innocence".