Disparition de Delphine Jubillar : ses collègues de travail organisent une marche blanche

Six mois après la disparition de Delphine Jubillar, la jeune infirmière mystérieusement disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier à Cagnac-les-Mines, ses collégues de la clinique Claude Bernard d’Albi se mobilisent à leur tour. Après les battues organisées à plusieurs reprises par ses amis, ses collègues du service gériatrie très affectés par sa disparition annoncent sur Facebook une marche silencieuse le samedi 12 juin. Ses collègues se réuniront à partir de 14 heures place du Vigan à Albi, puis se rendront en cortège à partir de 15 heures jusqu’à la clinique Claude-Bernard.

Pour montrer qu’on ne l’oublie pas, que l’on garde toujours espoir, et qu’elle nous revienne - relaie le post Facebook, déjà très partagé.

L'appel sur Facebook des collègues de Delphine Jubillar à la clinique Claude Bernard d'Albi - @Facebook

Six mois et aucune trace de Delphine Jubillar

Depuis six mois, les recherches pour retrouver cette mère de famille de 33 ans n'ont rien donné. En plus de l'enquête en cours, les proches continuent également de se mobiliser. Depuis six mois, tout le monde est dans l'attente d'un dénouement dans cette affaire.

Au début du mois de mai, son mari Cédric a été entendu par la justice.