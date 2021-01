Disparition de Delphine Jubillar : son compte Facebook s'est brièvement activé

Un nouveau mystère dans l'affaire Delphine Jubillar à Cagnac-les-Mines. L'infirmière, mère de deux jeunes enfants, a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 et ce mercredi son compte Facebook s'est brièvement activé. Selon BFMTV, une personne non identifiée s’est connectée sur son profil, a posté un message vide sur un groupe Facebook dont la mère de famille est membre, puis a supprimé le poste. Une information confirmée par l'avocat Me Philippe Pressecq, qui représente une cousine et trois amis proches de la disparue selon le média.

"J’espère que les enquêteurs vont faire la lumière sur ce nouveau mystère qui est tout à la fois porteur d’espoir mais aussi d'inquiétude", a réagi Philippe Pressecq au micro de nos confrères de Franceinfo. L’une des cousines de Delphine a remarqué ce message et en a fait une capture d’écran et a aussitôt prévenu la section de recherches de la gendarmerie de Toulouse en charge de l’enquête.

Depuis le 23 décembre dernier, le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire". "Rien n'indique" que la disparition de cette mère de famille trentenaire en instance de divorce "a pu être volontaire" avait indiqué le procureur de la République Dominique Alzeari. Deux perquisitions ont déjà été menées dans la maison familiale de Cagnac-les-Mines.