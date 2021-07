Disparition de Delphine Jubillar : toujours beaucoup d'émotion à Cagnac-les-Mines dans le Tarn

Six mois et demi sans nouvelle de la mère de famille de Cagnac-les-Mines (81). Alors que c'est ce mardi 6 juillet que la justice étudie la demande de remise en liberté du mari Cédric Jubillar, dans le village les habitants disent "avoir passé un hiver terrible, et ne pas être bien du tout".

C'est ce mardi 6 juillet que les avocats de Cédric Jubillar font appel de son placement en détention. L'audience initialement prévue mardi dernier a été reportée pour laisser le temps aux avocats de prendre connaissance du dossier. Elle se tient à partir de à 8h30 devant la cour d'appel de Toulouse.

Maîtres Emmanuelle Franck, Alexandre Martin et Jean-Baptiste Alzéari assurent pouvoir démonter point par point les accusations du procureur de la République de Toulouse. Dans un point presse donné le 18 juin dernier Dominique Alzéari a présenté le mari de Delphine Jubillar comme le responsable de la disparition de sa femme. Cédric Jubillar est mis en examen pour meurtre aggravé sur son épouse. Il nie les faits.

Nadine Jubillar admet que son fils a été menaçant envers Delphine

Ce lundi une information capitale du dossier d'instruction a fuité dans la presse : Nadine Jubillar aurait admis que son fils Cédric a proféré des menaces de mort à l'encontre de Delphine quelques jours avant sa disparition. "Elle m'énerve je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne va la retrouver", des mots glaçants, qui confirment les paroles d'un autre membre du clan Jubillar diffusé sur France Bleu Occitanie en mars dernier. Cela fait six mois et demi que l'on est sans nouvelle de la mère de famille de Cagnac-les-Mines disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et dans le village "les habitants disent avoir passé un hiver terrible, et ne pas être bien du tout".

Emotion toujours palpable à Cagnac-les-Mines

A la mi-journée en plein cagnard quelques habitants de Cagnac-les-Mines (81) s'activent dans les jardins. Il y a cette femme pulvérisateur à la main qui redit que personne n'a rien entendu la nuit de la disparition de Delphine Jubillar et que tous dans le voisinage se questionnent sur qui peuvent bien être ces voisins cités pas le procureur ayant entendu des cris stridents dans la nuit. Et il y a cette autre femme devant sa haie débordant sur le trottoir qui n'a qu'une hâte : partir en vacances pour se remettre de ces six longs mois de cauchemar. Elle raconte sa rencontre furtive avec les enfants Jubillar et leur tante Stéphanie qui désormais les héberge : "on n'est pas bien, on a passé un hiver terrible, et c'est encore terrible, mais bon j'ai vu les enfants et cela m'a fait du bien. Louis et Eliyah sont beaux comme tout. Ils sont bien avec leur tatie Stéphanie."

Devant le domicile des Jubillar rue Yves Montand un hôtel improvisé à même le trottoir compte une vingtaine de bouquets de fleurs, quelques dessins d'enfants, deux photos de l'infirmière portée disparue et une pancarte : aidez-nous à retrouver Delphine. Les habitants qui acceptent de parler à un media sont rares. Les regards se tournent à l'approche d'un journaliste. Lorsqu'une conversation démarre, la personne refuse de redire ses propos dans un micro, comme écœurée par toute cette exposition médiatique.