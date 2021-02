Disparition de Delphine Jubillar : un message dans la nuit mais toujours aucune piste

Un mois et demi après la disparition de Delphine Jubillar, l’enquête se poursuit avec la même intensité et avec un nombre important d’auditions et de recherches. C’est ce que disent en tout cas des sources proches du dossier. La jeune femme a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans le village de Cagnac-les-Mines. Quelques jours plus tard, une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration" a été ouverte par le parquet de Toulouse.

Les gendarmes sont toujours régulièrement sur le terrain. Ils cherchent aussi à travailler dans la plus grande discrétion depuis une cellule basée à la gendarmerie d’Albi. Une enquête qui, évidemment, se concentre sur l’emploi du temps de la jeune femme, la dernière journée du 15 décembre et la nuit du 15 au 16 décembre.

Un confident dans le Tarn-et-Garonne

Ce soir-là, on sait que la jeune femme a couché ses enfants vers 20h. Son petit garçon a été l’un des premiers auditionnés dans cette affaire, pour établir s’il avait bien vu sa maman avant de s’endormir. Ensuite la jeune femme a communiqué avec ses proches via différentes messageries. Elle était notamment en contact avec celui qu’on décrit comme son amant ou son confident. Un homme du Tarn-et-Garonne selon Maitre Phillipe Pressecq, avocat d’amies et de cousines de Delphine. Un homme avec qui la jeune femme communiquait depuis quelques temps. Elle en avait peu parlé à ses proches : "Elle n’avait pas évoqué cet aspect de sa vie" poursuit l’avocat.

Première alerte à 4h du matin

Et puis, aux alentours de 23h ou minuit, la jeune femme serait donc sortie avec ses chiens. Enfin, son mari, avec qui elle a entamé une procédure de divorce, est réveillé par son petit garçon qui ne trouve pas sa maman. Cédric Jubillar donne alors l’alerte via un message, à 4h du matin, à une amie de Delphine. Maitre Jean Baptise Alary, l’avocat du jeune homme note que ce détail est connu depuis le début de la procédure. "Il me semble parfaitement logique, quand vous constatez la disparition de votre épouse, de savoir si elle n’est pas allée chez un ami. En constatant qu’elle n’est chez aucun de ses proches, il s’en est inquiété et a appelé les forces de l’ordre."

Les gendarmes seront appelés tôt le matin, vers 6h et les recherches vont ensuite démarrer très rapidement ensuite.