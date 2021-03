Disparition de Delphine Jubillar : une nouvelle battue organisée par les amies

Une vingtaine de personnes participent ce jeudi matin à de nouvelles recherches pour retrouver Delphine Jubillar, la mère de famille du Tarn disparue depuis la mi-décembre. Ce sont les copines de Delphine, qui ne comprennent pas pourquoi d'autres battues n'ont pas été organisées, qui sont à l'initiative.

Les volontaires s'étaient donné rendez-vous dans le secteur de Blaye-les-Mines près du parc Cap Découverte. Les gendarmes sont intervenus au départ pour rappeler les consignes de sécurité sanitaire. Mais selon nos informations, ces recherches se font bien hors du cadre de l'enquête et de l'instruction menée par les deux juges d'instruction toulousains. Les volontaires viennent de Cagnac-les-Mines bien sûr, mais aussi de L'Isle-sur-Tarn, Gaillac, et d'autres village situés à proximité.

Emy, une des copines les plus proches, explique qu'elle fait quotidiennement, seule depuis près de trois mois, des recherches. Tous les jours, elle sillonne les chemins du secteur à la recherches d'indices. Il s'agissait pour elle de fédérer du monde et elle ne cache pas une forme de déception. Alors que plus de 1800 personnes étaient présentes le 23 décembre pour les recherches organisées par la gendarmerie, elle espérait que l'appel pour ce jeudi, largement relayé sur les réseaux sociaux, allait attirer plus de volontaires.