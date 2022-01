Disparition de Delphine Jubillar : qui sont ces militaires spécialisés qui aident les gendarmes ?

Des militaires des Fouilles opérationnelles spécialisées, une unité du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, sont mobilisés depuis ce lundi à Cagnac-les-Mines (Tarn). Ils participent à de nouvelles fouilles pour tenter de retrouver Delphine Jubillar, disparue il y a un peu plus d'un an.

Des militaires de l'unité de Fouilles opérationnelles spécialisées (FOS) du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban participent depuis ce lundi à Cagnac-les-Mines aux nouvelles fouilles organisées pour tenter de retrouver Delphine Jubillar. L'infirmière a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans cette commune du Tarn. Ces nouvelles fouilles, qui pourraient être longues et techniques car la zone de recherches est accidentée, se concentrent au lieu-dit Drignac, autour d'une ferme évoquée par un codétenu de Cédric Jubillar, le mari de Delphine incarcéré depuis juin 2021, après avoir été mis en examen pour meurtre sur conjoint.

Une dizaine de fouilleurs de l'unité FOS engagés

Une dizaine de fouilleurs de l'unité FOS interviennent donc depuis ce lundi matin sur réquisitions des deux juges d’instruction de l’affaire Jubillar. Ils sont sur place pour "au moins une semaine" selon la cellule communication du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. Ils viennent en appui et sous autorité des gendarmes de la section de recherches de Toulouse.

La FOS est une section spécialisée de combattants du génie. Ces militaires sont formés pour fouiller dans les milieux périlleux ou confinés. En plus d’un savoir-faire, ces soldats ont une certaine résistance pour travailler dans ces milieux compliqués. Outre la ferme évoquée par le codétenu de Cédric Jubillar, ils pourraient être amenés à fouiller les cavités de ce secteur de Cagnac-les-Mines.

L'unité de Fouilles opérationnelles spécialisées du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban intervient régulièrement pour des fouilles judiciaires sur le sol français. Elle est par exemple intervenue il y a un an dans l’affaire Fourniret dans les Ardennes. La spécialité de ces militaires, c’est de rechercher des corps ou des indices matériels pouvant mener à retrouver des corps.

Des détecteurs de métaux et des géoradars sophistiqués

Les militaires de l'unité montalbanaise de Fouilles opérationnelles spécialisées n’ont pas forcément les mêmes techniques et les mêmes moyens que les gendarmes scientifiques de l’IRCGN. Ils disposent, par exemple, de détecteurs de métaux et de géoradars particulièrement sophistiqués et de techniques différentes, celles des milieux de combat dans lesquels ils évoluent normalement.