Disparition de Delphine Jubillar : sa famille hausse le ton

"Nous souhaiterions mettre les choses au clair." C’est ainsi que commence un communiqué adressé par les frères et la sœur de Delphine Jubillar transmis par leur avocat toulousain. Tous trois insistent et disent "n'adhérer à aucune hypothèse" pour le moment.

Alors que Delphine Jubillar a disparu depuis plus d’un mois dans le Tarn, ses deux frères et sa sœur font une mise au point. Via leur avocat Laurent Nakache-Haarfi, ils font notamment savoir qu’ils sont les seuls "vrais" membres de sa famille, du côté Aussaguel. "Les seuls membres de la famille Aussaguel sont ses deux frères et sa sœur (et personne d’autre)."

Respect de la vie privée de Delphine, toujours restée discrète

Ils insistent aussi sur le fait qu’ils ne veulent en aucun cas communiquer. "Nous, les membres de sa famille, ne nous sommes jamais exprimés face aux journalistes et nous ne souhaitons pas le faire pour le moment. Nous vous remercions de bien vouloir respecter nos vies privées ainsi que la vie privée de Delphine, qui est toujours restée très discrète, en ne donnant pas d’informations aux médias, sur elle, ses enfants ou son mari."

La fratrie précise aussi ne participer à aucun compte Facebook de soutien à Delphine. Des comptes qui sont notamment animés par les cousines de la disparue.

Et puis, la sœur et les frères de la disparue du Tarn tentent d’analyser un peu l’affaire. D’abord, longuement, ils rendent hommage à ceux qui participent à rechercher Delphine. "Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent ainsi que les forces de l’ordre pour le travail qu’ils fournissent chaque jour."

"Ne plus fabuler en notre nom."

Et surtout, ils insistent sur le fait qu’ils ne privilégient pour le moment aucune piste ou scénario autour de la disparition de l'infirmière. "Nous n’adhérons à aucune hypothèse concernant la disparition de notre sœur et nous attendons les réponses que seule la justice pourra nous donner. Nous vous prions de ne plus fabuler en notre nom et de ne pas nous mêler à vos théories…"

Et la lettre se termine évidemment sur une note d’espoir. Celui de retrouver Delphine. "Cela fait plus d’un mois que notre sœur a disparu, nous espérons qu’elle sera retrouvée au plus tôt pour enfin avoir des réponses et pouvoir nous reconstruire."

Déjà trois avocats

Le communiqué a été transmis aux médias par Me Laurent Nakache-Haarfi. Un autre avocat, Jean-Baptiste Alary, défend les intérêts de Cédric Jubillar le mari de Delphine. Un troisième, Philippe Pressecq représente une cousine et trois amies de la disparue.