Disparition de Fanfan Tagliaglioli, le football corse en deuil

Le GFCA Foot a annoncé « avec une grande peine » la disparition de Fanfan Tagliagloli, président et figure du Gazelec depuis 1963. Il avait 83 ans. « Son nom restera à jamais attaché à l’histoire du GFCA, son club, qu’il aimait plus que tout, le GFCA pleure » indique le Gazelec. La disparition de Fanfan Tagliaglioli suscite un flot de réaction de sportifs, de politiques, d'amis qui lui rendent hommage.

Olivier Miniconi, qui a été durant 14 ans à la tête du club se souvient de Fanfan Tagliaglioli comme le premier supporteur du Gazelec. Pour lui, aujourd'hui « le Gazelec perd une partie de son histoire », il rappelle également la personnalité unique de ce personnage emblématique « quelqu’un qui était passionné, toujours prêt à rendre service, d’une gentillesse et d’une bonté rare, il souffrait lorsque le club souffrait et était exalté lors des moments de joie… ».

« Fanfan Tagliaglioli, c’est le GFCA »

Fanfan Tagliaglioli s'était engagé au sein du club en 1963, il en était devenu le président en 2006 et lui avait permis de monter jusqu'en Ligue 1, « c’est le plus beau jour de ma vie ! » disait-il...

Coupe de France 2012, Gfcoa – Toulouse, Bocognano et le président Fanfan Tagliaglioli © Maxppp - Nice Matin

Jean-Jules Miniconi, ancien joueur, dirigeant du Gaz et aujourd'hui président de l'Amicale des Anciens du GFCA, a côtoyé Fanfan Tagliaglioli pendant toutes ces années : « Il pensait football constament…GFCA mais aussi Sporting, ACA et surtout Cervioni ! C’était un enfant de Cervioni il le revendiquait haut et fort. Il est inscrit dans notre cœur et nos mémoires… »

La famille Gazelec perd donc quelqu’un d’important, plus que ça, une partie de son ADN selon Olivier Miniconi qui lui avait succédé en 2015. Il se souvient d'un homme qui était véritablement l'âme du Club : « Quelqu’un de très important dans la famille du Gazelec, le club a toujours eu une image familiale et à juste titre. Les générations passent et lui c’était le parfait symbole de tout ça, toujours prêt à aider son club… »

Fanfan Tagliaglioli et le gardien de but Maury © Maxppp - Nice Matin

Le président historique du Gazelec, grand passionné de football corse et grand ami de la jeunesse, une tribune porte d'ailleurs son nom au stade ange Casanova laisse un club un peu orphelin aujourd'hui, « le GFCA c'est une famille les joueurs sont mes petits-enfants » disait-il, fanfan était originaire de Cervioni qui compte aussi de nombreux supporters du club ajaccien.