Disparition de l'Isérois Jean-Michel Cambon : une vie à démocratiser l'escalade

C'était une silhouette bien connue dans les salles d'escalade de Grenoble et au pied des falaises. Un grimpeur poids-plume au sourire communicatif et à la liste de réalisations aussi longue qu'un jour sans pain. Quarante années de "carrière" à ouvrir des centaines d'itinéraires, notamment en Oisans comme au Pic Sans Nom au-dessus du Glacier Noir, à l'Olan ou en face Sud de la Meije. Des itinéraires d'abord difficiles et engagés, réservé à la crème des grimpeurs. Jean-Michel Cambon dans sa jeunesse a notamment été le compagnon de cordée d'un touche-à-tout de génie, Jean-Marc Boivin, disparu en base-jump en 1990.

Le bienfaiteur des grimpeurs modestes

Et puis l'Isérois (d'adoption, il était originaire de Côte-d'Or), instituteur de métier, s'est mis à équiper avec des "spits" (matériel à demeure permettant l'assurage des grimpeurs, ndlr) de nombreuses voies plus abordables, plus sécurisantes aussi pour les grimpeurs. C'est le cas notamment de "No Raffaran" au Rocher de l'Homme, au-dessus de la vallée de la Romanche, où "La Pisse Lazuli" au-dessus du Lac du Chambon. Ses voies, ainsi que celle des autres, il les recensait dans ses topos-guides, livres de chevet de beaucoup de grimpeurs....

Jean-Michel Cambon était aussi secrétaire de l'ECI, l'escalade club de l'Isère, une structure très active dans l'équipement des voies d'escalade autour de Grenoble. Ses membres sont sous le choc après l'annonce de sa disparition, comme d'ailleurs plus largement la communauté des grimpeurs.