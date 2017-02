Disparition de Jennifer Grante, le témoignage de sa tante

« Jenni » n’aurait jamais laissé ses enfants. La tante de la jeune femme, disparue le 27 janvier dernier témoigne. Elle écarte les pistes de fugue et départ volontaire de cette mère de famille en instance de divorce. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration.

L'enquête se poursuit pour tenter de retrouver cette jeune mère de famille de 31 ans, Jennifer Grante, disparue dans la région de Vescovato le 27 janvier dernier. L’enquête ouverte par le parquet de Bastia pour "disparition inquiétante" s’est transformée en début de semaine en "enlèvement et séquestration". Les seuls éléments à disposition des gendarmes sont, pour l'instant, le véhicule de la jeune femme, retrouvé portes fermées près d'une rivière à Querciolo, avec à l'intérieur son gilet et son sac à main, ainsi que son téléphone personnel jeté lui dans la rivière.

Aucune piste n'est pour l'heure écartée par les enquêteurs, même si la famille de son côté penche sérieusement pour un enlèvement. Bien qu'elle soit en instance de séparation, cette mère de deux enfants en bas âge ne manifestait aucun signe dépressif ou inquiétant selon l'une de ses tantes. Celle-ci écarte d'emblée toute piste de fugue ou de disparition volontaire. « Non, jamais elle n’aurait fait cela. Jenny a la fibre maternelle. Jamais elle n’aurait laissé ses enfants. Impossible. Nous pensons qu’elle a fait une mauvaise rencontre. Jenny est quelqu’un qui fait trop confiance aux gens. Et je pense que ce vendredi soir elle est tombée sur la mauvaise personne. Nous sommes persuadés qu’elle est séquestrée ».

"Nous pensons que Jennifer a fait une mauvaise rencontre", témoignage de la tante de la jeune femme disparue depuis le 27 janvier

Les enquêteurs n’ont toujours pas le moindre début de piste. Les investigations se poursuivent évidemment. Du côté de la famille de la jeune femme on se mobilise également. « Beaucoup de personnes se sont rendues sur les lieux. On a organisé des recherches sur le terrain sans savoir par où vraiment commencer. On se sert des réseaux sociaux pour avancer. Nous avons beaucoup de témoignages de soutien, mais malheureusement rien de plus pour l’instant » indique encore la tante de Jennifer Grante.

"Des témoignages de soutien, mais malheureusement rien de plus"

Sa famille demande à tous ceux qui l'auraient aperçu ce vendredi 27 janvier, ou qui auraient un quelconque indice, de contacter uniquement la gendarmerie.

De taille moyenne, 1,60m, cheveux de couleur rouge foncé et yeux marron, celle-ci était vêtue de noir (pantalon, haut et chaussures compensées), au moment de sa disparition.