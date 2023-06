Disparition de Karine Esquivillon : "L'avenir me fait peur" confie sa soeur

Michel Pialle est toujours en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de La Roche-sur-Yon en Vendée. Interpellé mercredi matin peu après 8 heures à son domicile de Maché, il est entendu dans l'enquête ouverte le 17 avril pour "enlèvement et séquestration", et désormais élargie à des faits de meurtre après la disparition de son épouse Karine Esquivillon. Michel Pialle doit à présent expliquer des incohérences relevées par les enquêteurs dans ses nombreuses déclarations faites aux médias et aux gendarmes. Sa garde à vue peut durer 48 heures maximum. Le service sciences du comportement de la gendarmerie, spécialisé dans le profilage, participe aux auditions.

ⓘ Publicité

"J'ai noté pas mal d'incohérences de sa part", Adélaïde Esquivillon

Adélaïde Esquivillon, sœur de Karine, qui vit en Seine-et-Marne, a relevé aussi des contradictions dans les propos de son beau-frère : "J'ai noté pas mal d'incohérences de sa part, notamment sur le moment où elle est partie dans les conditions qu'il a décrites, ça ne ressemble tellement pas à ma sœur. Si elle se manifeste, je l'accueille et puis je ne l'accueille pas. (...) Rapidement, il m'a donné beaucoup de détails sur le détachement supposé de ma sœur, sur le quotidien du ménage, puis l'aide aux devoirs pour Jules, alors qu'elle était très impliquée et toujours présente, dévouée". Au contraire, d'après sa sœur, Karine Esquivillon s'occupait attentivement de ses deux plus jeunes enfants âgés de quatorze et douze ans, pris en charge depuis l'interpellation de leur père par une assistante sociale.

La maison de Karine Esquivillon, disparue depuis le 27 mars dernier à Maché, en Vendée, placée sous scellés après une perquisition mercredi 14 juin 2023. © Radio France - Yves-René Tapon

"J'ai ressenti une personne très froide et détachée", Adélaïde Esquivillon

Alertée par son beau-frère 43 jours après la disparition de sa jeune sœur, Adélaïde le savait en réalité dès le 31 mars grâce aux enfants : "J'ai ressenti une personne très froide et détachée. Et ça m'a mise extrêmement mal à l'aise. Cela m'a choqué". Désormais, elle "prie le ciel pour qu'il n'ait rien fait" à sa sœur. Si le placement en garde à vue a été un "choc", elle se dit "qu'on peut avoir des réponses, une vérité". Et de conclure : "Je pense fort aux enfants, l'avenir me fait peur".

loading

loading