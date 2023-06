Disparition de Karine Esquivillon : qui est son mari, ancien architecte décrit comme "affabulateur" ?

La maison de Michel Pialle et Karine Esquivillon, disparue le 27 mars dernier à Maché, en Vendée, placée sous scellés après une perquisition mercredi 14 juin 2023.

Il a fini par craquer, après plus de 40 heures de garde à vue. Vers une heure du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, Michel Pialle est passé aux aveux. Il a reconnu avoir tué sa femme , Karine Esquivillon, disparue le 27 mars dernier à Maché en Vendée. Sur ses indications, le corps de la mère de famille de 54 ans a été retrouvé vers 4h du matin au Bois Gordeau, près de Challans, à une dizaine de kilomètres du domicile du couple.

Devant les enquêteurs, Michel Pialle a assuré qu'il s'agissait d'un accident. Selon lui, il était en train de nettoyer l'une de ses armes quand le coup mortel est parti. L'homme pratique en effet le tir sportif.

De multiples apparitions dans les médias

Ancien architecte, le quinquagénaire vend aujourd'hui des œuvres d'art en ligne. Pendant des semaines, il a pris la parole à plusieurs reprises devant les médias, assurant que sa femme était partie "volontairement". Interrogé par France Bleu Loire Océan en mai dernier, il expliquait qu'elle avait profité de son absence pour partir. Selon lui, elle avait pris de l'argent, son portefeuille et son sac à main, "un tas de choses, qu'elle avait déjà préparé d'avance" selon lui.

Méfiant depuis la disparition de sa femme, Michel Pialle s'était barricadé chez lui, volets fermés et rideaux tirés, dénonçant des rumeurs contre lui sur les réseaux sociaux. "C'est diffamatoire et ce sont des accusations directes", s'insurgeait-il alors. L'homme affirmait également avoir échangé des messages avec son épouse, avec qui il était en instance de séparation, jusqu'au 31 mars.

Mais sa version des faits n'a convaincu ni les enquêteurs ni plusieurs des cinq enfants de Karine Esquivillon. Certains ont d'ailleurs pris la parole dans les médias pour exprimer leurs doutes et leur inquiétude.

Une "forme d'emprise sur sa femme"

Adélaïde Esquivillon, la sœur de Karine, avait, elle aussi, des doutes sur son beau-frère, condamné à plusieurs reprises pour des faits d'escroquerie. Il ne l'a contactée que 43 jours après la disparition. Elle dit avoir "ressenti une personne très froide et détachée. Et ça m'a mise extrêmement mal à l'aise. Cela m'a choqué".

Cela faisait huit ans qu'Adelaïde Esquivillon n'avait plus vu sa sœur, échangeant seulement avec elle par téléphone. Selon elle, Karine avait peu à peu "perdu de l'indépendance", était sous "une forme d'emprise". "Ils étaient quasiment tout le temps ensemble. Pendant des années quand je l'appelais, c'était Michel qui décrochait. Il était toujours derrière elle. C'était un peu la tour de contrôle", témoigne-t-elle au micro de franceinfo.

Et dans leurs derniers échanges avant sa disparition, Karine Esquivillon était "distante", raconte sa sœur. "Dans son dernier message, pour son anniversaire le 18 mars, alors qu'elle n'avait pas encore disparu, elle m'a répondu quelque chose comme 'journée sous la pluie mais des surprises, bisou'. Je me suis même demandé si c'est elle qui l'avait écrit."

Il s'inventait "une vie d'agent secret"

La sœur d'Adélaïde Esquivillon explique également à franceinfo avoir toujours eu du mal à cerner son beau-frère. Elle avait des doutes sur son "côté affabulateur" : "Un jour, mon fils qui avait un peu vécu chez eux en 2015 m'a demandé si j'étais au courant que Michel était agent secret. Il lui avait montré des médailles. L'été, quand nous sommes allés là-bas, il nous les a montrées aussi. Je me suis dit qu'il les avait achetées à la brocante. J'avais le sentiment de quelqu'un qui s'inventait une vie et, évidemment, il ne fallait rien dire !".

Et Adelaïde Esquivillon ne croit pas du tout à l'hypothèse de l'accident : "Il a dû penser qu'elle voulait partir et changer de vie. Et, comme il ne supportait pas qu'on veuille s'éloigner de lui, comme il voulait tout contrôler, il a voulu l'empêcher de vivre. Il lui a ôté la vie".