Disparition de Karine Esquivillon : "Tout s'écroule, c'est l'enfer pour nous" réagit sa sœur

Les craintes d'Adélaïde, la sœur de Karine Esquivillon se sont confirmées ce vendredi matin. Son mari, Michel Pialle, a avoué l'avoir tuée - un accident, dit-il - et avoir caché son corps dans un bois près de Challans, où il a été retrouvé très tôt ce vendredi matin.

ⓘ Publicité

"Je craignais une horreur pareille"

C'est donc une femme bouleversée qui a accepté de témoigner de nouveau au micro de France Bleu Loire Océan. "J'étais très pessimiste, mais j'avais besoin de garder ce petit bout d'espoir qui permet de tenir le coup... Au fond de moi, je craignais une horreur pareille. J'avais confiance en l'enquête, je savais qu'ils se donnaient énormément de mal pour obtenir la vérité. Et puis, il y a tout qui s'écroule, c'est l'enfer sur terre", confie-t-elle, en larmes.

"Je serai là pour ses enfants"

Elle pense avant tout aux cinq enfants de sa sœur. Les deux plus jeunes n'ont que 12 et 14 ans. "Je serai là pour eux", promet-elle. Elle ne voyait pas régulièrement sa sœur, mais elles échangeaient par téléphone. "On aimait beaucoup discuter toutes les deux, on avait beaucoup de choses en commun. Petites, on était toujours ensemble. C'est ma sœur !"

loading

"Il a voulu l'empêcher de vivre"

Elle ne croit pas du tout à l'hypothèse de l'accident de Michel Pialle qui, en garde à vue, a expliqué qu'il avait tué Karine en nettoyant une arme à feu. "Il a dû penser qu'elle voulait partir et changer de vie. Et, comme il ne supportait pas qu'on veuille s'éloigner de lui, comme il voulait tout contrôler, il a voulu l'empêcher de vivre. Il lui a ôté la vie".

loading