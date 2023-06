Disparition de Karine Esquivillon en Vendée : "Ils ont fouillé partout, même mon jardin"

Rebondissement dans l'enquête sur la mystérieuse disparition de Karine Esquivillon en Vendée. Cette mère de famille de 54 ans est portée disparue depuis le 27 mars dernier, et son mari affirmait depuis qu'elle était partie volontairement de leur domicile de Maché près d'Aizenay. Ce mercredi, Michel Pialle a été interpellé par les gendarmes dans sa maison. Les gendarmes de la section de recherche de Nantes et du groupement de gendarmerie de Vendée ont mené une longue perquisition de près de huit heures au domicile du couple, avant de conduire Michel Pialle en garde à vue à la gendarmerie de La Roche-sur-Yon.

L'enquête, ouverte le 17 avril pour "enlèvement et séquestration", a été élargie mardi à des faits de meurtre. Selon des enquêteurs, il y a suffisamment d'éléments pour le placer face à ses contradictions.

La maison de Karine Esquivillon, disparue depuis le 27 mars dernier à Maché, en Vendée, placée sous scellés après une perquisition mercredi 14 juin 2023. © Radio France - Yves-René Tapon

"Ils ont fouillé partout, même mon jardin"

"Ils étaient nombreux, ils ont fouillé partout, même mon jardin, et pas le droit de sortir", raconte ce voisin du hameau de Malnoue situé à deux kilomètres du bourg de Maché. "J'avais de bons rapports avec lui, mais nous ne sommes jamais allés les uns chez les autres", témoigne cet autre voisin dont la maison jouxte celle de Michel et Karine Pialle, "mais ça restait des discussions très courtes. J'attends le dénouement".

"C'est horrible pour cette famille de ne pas savoir"

Dans le bourg de Maché, très peu de gens connaissaient le couple, très discret, et chacun s'interroge. "On voudrait savoir ce qui s'est passé, où est cette dame", se demande Pauline, coiffeuse, "surtout par rapport aux enfants, savoir où est leur maman". Le couple a eu trois enfants (Karine Pialle en a eu deux autres d'une précédente union) "On ne sait pas ce qui s'est passé", renchérit Françoise, une autre habitante, "on voit ça au loin, mais jamais près de chez soi, c'est vrai que ça fait peur, c'est grave pour cette famille de ne pas savoir, c'est horrible". La garde à vue de Michel Pialle peut durer 48 heures.