VIDEOS - Disparition de l'avion d'Emiliano Sala : la carrière de l'Argentin, des Girondins de Bordeaux au FC Nantes

Nantes, France

Les recherches sont toujours en cours ce mardi pour tenter de retrouver l'avion de tourisme qui a disparu dans la nuit de lundi à mardi au-dessus de la Manche. A son bord, l'attaquant argentin Emiliano Sala, venu dire aurevoir à ses anciens coéquipiers du FC Nantes. L'appareil avait décollé de la cité des ducs dans la soirée, pour rejoindre Cardiff, le nouveau club du footballeur.

144 matchs de Ligue 1

Des Girondins de Bordeaux au FC Nantes, Emiliano Sala aura évolué près de dix ans dans le championnat français. Le joueur de 28 ans a joué 144 matchs de Ligue 1 et a inscrit 48 buts dans l'élite du foot français.

Né le 31 octobre 1990, l'attaquant intègre à 15 ans le centre de formation de Bordeaux en Argentine, le Proyecto Crecer. Il rejoint ensuite la France, et les Girondins, à l'automne 2010. Il joue d'abord avec la réserve girondine sous les ordres de Marius Trésor et Patrick Battiston, deux légendes du foot français.

Niort lui réussit

Durant la saison 2012/2013, Emiliano Sala est prêté à l'US Orléans, qui évolue alors en National. Il devient le meilleur buteur du club avec 19 réalisations. La saison suivante, l'attaquant est de nouveau prêté, aux Chamois niortais (Ligue 2). Ce sera une révélation : Emiliano Sala inscrit 18 buts toutes compétitions confondues.

L'Argentin retourne à Bordeaux, mais il ne joue que 11 matchs, et ne marque qu'à une seule reprise, son premier but en Ligue 1 face à Monaco. Début 2015, il est à nouveau prêté, cette fois au Stade Malherbe de Caen. Il y marque à cinq reprises en 13 matchs, et participe au maintien du club.

15e meilleur buteur de l'histoire du FC Nantes

En juillet 2015, Emiliano Sala signe un contrat de cinq ans au FC Nantes pour un millions d'euros. Il inscrit son premier but sous le maillot jaune et vert lors de la 17e journée de Ligue 1 face à Ajaccio (1-1). Il termine la saison meilleur buteur du club avec 6 réalisations.

⚽ 5 décembre 2015 ➡ 5 décembre 2018 ⚽



3⃣ ans, 4⃣2⃣ buts en @Ligue1Conforama pour @EmilianoSala1 🔝 pic.twitter.com/oS72zgcMOM — FC Nantes (@FCNantes) January 20, 2019

Le Canari marquera à 12 reprises en Ligue 1 lors des deux saisons suivantes. Au total, avec le FC Nantes, Emiliano Sala aura inscrit 42 buts en 120 matchs de Ligue 1. Il est le 15e meilleur buteur du club, devant notamment Patrice Loko et Oscar Muller.

La carrière d'Emiliano Sala. © Visactu - Visactu

Un joueur altruiste et combatif

Emiliano Sala est reconnu pour ne jamais ménager ses efforts sur le terrain. Une qualité qui peut parfois lui jouer des tours, l'attaquant manque parfois de lucidité devant le but. Mais son sens du collectif et son très bon jeu de tête sont salués par tous.

Le joueur, qui n'a jamais été appelé en sélection Argentine, est devenue l'idole de la tribune Loire, où se regroupent les plus fervents supporters nantais. Ils ont même créé un chant en son honneur.